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Российская армия ведет успешное наступление в Часовом Яре, Донецкой народной республики, сообщает в Telegram аналитический проект Украины Deep State.
Согласно данным, за последнее время ВС РФ продвинулись в ряде городских кварталов. В частности, упомянут Жовтневой район, который сейчас частично подконтролен российским силам. Он располагается к западу от большого водоканала, который делит город пополам.
Ранее бывший боевик ВСУ Сергей Шикун дал характеристику украинским офицерам и войскам в целом. Собеседник упомянул о творящемся бардаке и некомпетентности командиров.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Ранее бывший боевик ВСУ Сергей Шикун дал характеристику украинским офицерам и войскам в целом. Собеседник упомянул о творящемся бардаке и некомпетентности командиров.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов