ВС РФ ударили «Кинжалами» по бункеру с генералами ВСУ под Киевом

Фото: РИА Новости/МО РФ
В ночь на 18 октября ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по секретному бункеру с генералами ВСУ в Киеве. Об этом пишет «АиФ».
«По имеющимся данным, объект используется специальными службами Украины как запасной командный пункт, что делает его важной стратегической целью для российских ударов», — пишет Telegram-канал «Донбасский партизан».
Уточняется, что центр располагается в лесном массиве для дополнительной маскировки и скрытности. Также, по некоторым данным, вокруг него расположена целая сеть мощных подземных укрытий для высших украинских чинов и генералитета.
Предварительно, ударом «Кинжалов», уничтожено большое число украинских генералов.
Минобороны РФ данную информацию официально пока не подтверждало и не комментировало.
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