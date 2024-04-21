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Названо спасающее жизни преимущество беспилотников

Дандыкин: Дроны используют для того, чтобы не подвергать риску военных
21 апреля 2024, 18:27
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

Военные используют дроны, чтобы не подвергать риску жизни экипажа, об этом в беседе с Lenta.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Собеседник издания подробнее рассказал о наземном штурмовом дроне, который, как стало известно, Вооружённые силы РФ впервые применили на полях специальной военной операции.

«Это машина, которой дистанционно управляет оператор. Она оборудована блоком вооружения. Здесь могут быть и противотанковые управляемые ракеты, и автоматический гранатомет, и другое оружие», — объяснил Дандыкин.



По его мнению, у этой техники есть два очевидных плюса. Во-первых, в нём нет необходимости для размещения людей, что позволяет укомплектовать в дроне больше оружия. Во-вторых, благодаря таким изобретениям удаётся сберечь жизни личного состава ВС РФ.

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#сво
#беспилотник
#вс рф
Украина получила шанс на победу после одобрения помощи от США, заявил Зеленский
Зеленский: после одобрения помощи от США у Украины появился шанс на победу
21 апреля 2024, 19:18

У Украины появился шанс на победу после одобрения Палатой представителей США пакета военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

Он выразил убеждённость в том, что передача необходимого ВСУ вооружения действительно укрепит армию и позволит ей улучшить свои позиции.

Накануне Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной военной помощи Украине. Теперь этот документ направлен в сенат. В случае одобрения, проект закона поступит на подпись президенту Джо Байдену.

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#сша
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Подпольщики показали кадры мощного удара ВС РФ по украинской военной инфраструктуре
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе
21 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Николаевское подполье поделилось с РИА Новости кадрами удара по порту в одесском городе Южный.
«Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления», — объяснил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Напомним, 19 апреля Вооружённые силы РФ нанесли удар по Одесской области. Позже стало известно, что целью удара был порт в городе Южный. В порту находился ангар, в котором украинские боевики хранили водные беспилотные летательные аппараты.
Сегодня в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армии населённого пункта Богдановка. Он помог ВС РФ ещё ближе придвинуться к удерживаемому ВСУ Часов Яру.

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#сво
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#вс рф
#всу
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США могут отправить военную помощь Киеву уже к концу следующей недели
21 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/ValleraTo

Новый транш военной помощи Соединённых Штатов Киеву может быть отправлена уже к концу следующей недели, об этом сообщил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в интервью для CBS.
«Я надеюсь, что, когда президент подпишет (законопроект — ред.) эти материалы будут в пути к концу недели», — прокомментировал ситуацию Уорнер.

Уточняется, что новый пакет военной помощи будет включать в себя оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Напомним, ранее палата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект о выделении на помощь Вооружённым силам Украине более 60 миллиардов долларов. Помимо этого, Вашингтон одобрил конфискацию российских активов в пользу Киеву, в то время как европейские союзники всё ещё боятся притрагиваться к замороженным средствам россиян.

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#сша
#украина
#сво
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В Подмосковье нашли примотанную к дереву украинскую военную радиостанцию
В Пушкино нашли военную радиостанцию, которая могла быть маячком для дронов ВСУ
21 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/sdigital

В районе подмосковного Пушкино обнаружили военную радиостанцию, которая могла выполнять функцию маячка для украинских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что аппарат, примотанный скотчем к сосне, обнаружил местный житель во время выгуливания собаки. Рядом с деревом лежал чемодан, но мужчина не стал его открывать, опасаясь заложенных внутрь взрывных устройств.

О находке мужчина оповестил других местных жителей в городском чате. Жители Пушкино обратились в полицию с просьбой проверить подозрительную находку.

По мнению радиолюбителей, найденная станция могла координировать украинские беспилотники.

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#подмосковье
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#всу
#беспилотник
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Освобождение Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра
Кимаковский: освобождение ВС РФ Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра
21 апреля 2024, 18:07

Фото: iStock/Anna_Anikina

Освобождение Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

Отмечается, что сегодняшнее освобождение населённого пункта открывает перед ВС РФ новые стратегические возможности. В частности, приближает окружение Часова Яра.

Ранее издание Global Times писало, что российские войска уже сейчас имеют все необходимые ресурсы для того, чтобы нанести последний удар по украинской территории, который приведёт к поражению Киева. Такой расклад событий негативно скажется на ходе выборов в США и Евросоюзе, а также понизит рейтинг соответствующих политиков.

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#часов яр
#вс рф
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#сво
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Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударе по объекту портовой логистики
21 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/Leonid Ikan

Глава региональной военной администрации Олег Кипер написал в своем Telegram-канале, что по объекту портовой логистики Одесской области нанесен точечный удар.

Тип объекта и степень разрушений не сообщаются. Информации о пострадавших также не поступало.

Отмечается, что удар был нанесен по объекту после обеда в воскресенье, 21 апреля.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля взрывы прогремели в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#удар
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«Люди не готовы»: украинский пленный рассказал о сроке обучения в ВСУ
Украинский пленный рассказал, что попал на передовую из-за нехватки людей
21 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский пленный рассказал, как попал на передовую из-за нехватки людей. Его слова приводит Telegram-канал «Соловьёв Live».

Военный из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что Минобороны Украины отдало приказ забирать людей из разных частей и отправлять их на передовую.

При этом пленный отметил, что зачастую на фронт идут совершенно неподготовленные военные. Средний срок обучения – это 5-6 дней.

Он добавил, что и сам был совершенно не готов к участию в боевых действиях и, тем более, к убийству людей.

Ранее украинский военнопленный Борис Мерва рассказал, что в ВСУ мобилизуют даже имеющих серьёзные проблемы со здоровьем людей. Так, у него было два микроинсульта, травма головы и варикозное расширение вен. Но даже с этим набором заболеваний мужчину призвали на фронт.

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Global Times: Россия уже сейчас может нанести последний удар по Украине

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#украина
#россия
#спецоперация
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Стало известно, где можно будет посмотреть на подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2
Подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2 везут в подмосковный парк «Патриот»
21 апреля 2024, 17:33

Фото: iStock/Michele Ursi

Подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ. Чтобы сдвинуть немецкую боевую машину, специалистам эвакуационной бригады пришлось разрывать гусеницы танка с помощью подрыва.

Ранее журналист Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале «Соловьев Live» кадры вывоза танка с поля боя.

Напомним, российский артиллерист Сергей Лазаренко одним ударом поразил танк Leopard 2. Удар был произведён из самоходной гаубицы «Мста-СМ2». Военнослужащий рассказывал, что немецкая техника очень хорошо горит, поэтому её легко уничтожить даже одним снарядом.

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Global Times: Россия уже сейчас может нанести последний удар по Украине
21 апреля 2024, 16:51

Фото: iStockOlena Bartienieva

Россия способна нанести последний удар, который приведёт к поражению Украины. Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что вне зависимости от того, сколько времени это займёт, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения завершающего конфликт удара.

Также в материале указывается, что поражение Украины станет наихудшим фоном для выборов в США и Евросоюзе и подорвёт доверие к соответствующим политикам.

Журналист издания полагает, что самым рациональным вариантом действий в данный момент было бы обращение западных властей к дипломатии, чтобы исправить катастрофическое положение Украины.

В заключение он призвал как можно быстрее признать реальное положение дел, а не искать обходные пути, которые каждый раз приводят к тупику.

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В США высказались о ходе конфликта после одобрения помощи Киеву

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