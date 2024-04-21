Названо спасающее жизни преимущество беспилотников

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Военные используют дроны, чтобы не подвергать риску жизни экипажа, об этом в беседе с Lenta.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Собеседник издания подробнее рассказал о наземном штурмовом дроне, который, как стало известно, Вооружённые силы РФ впервые применили на полях специальной военной операции.
«Это машина, которой дистанционно управляет оператор. Она оборудована блоком вооружения. Здесь могут быть и противотанковые управляемые ракеты, и автоматический гранатомет, и другое оружие», — объяснил Дандыкин.
По его мнению, у этой техники есть два очевидных плюса. Во-первых, в нём нет необходимости для размещения людей, что позволяет укомплектовать в дроне больше оружия. Во-вторых, благодаря таким изобретениям удаётся сберечь жизни личного состава ВС РФ.
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Евгения Парфентьева