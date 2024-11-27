В сети появилось озвученное голосом Бодрова видео про СВО

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
RT опубликовал новый видеоролик, посвященный тем, кто поддерживает участников СВО. За кадром произносится легендарная фраза «сила в правде» персонажа Данилы Багрова из фильма «Брат-2». При этом сам голос сильно похож на голос актера Сергея Бодрова.
«Мы те, кто не отвернулся. Мы те, кто не уехал. Кто не отрекся. И не предал. Мы совсем не герои. Просто мы знаем — по-другому нельзя. Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорит закадровый голос.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Стало известно об успехах ВС РФ в Великой Новоселке в ДНР
Массированная атака ВСУ на Крым 27 ноября: удар Storm Shadow, куда били, подробности
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на БТР
Данил Пономарев