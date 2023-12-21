Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что Владимир Зеленский продолжит усердно поддерживать связи с Западом, но не исключил возможности его замены.
В интервью РИА Новости, политик отметил, что он знаком с Зеленским как с совершенно иным человеком. Он утверждает, что украинский президент охотно следует указаниям Запада и сравнил его изменчивость с повседневно меняющимся макияжем на лице девушки.
По мнению Балицкого, западные страны относятся к украинскому лидеру подобно обращению с солдатами Вооруженных сил Украины.
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«Он будет стараться поддерживать контакт до последнего момента, но когда-нибудь он сделает ошибку или его просто сменят, словно гигиеническую салфетку, или спровоцируют эту ситуацию, или просто решат заменить», — прогнозирует губернатор.
«Запад будет продолжать использовать и „танцевать“ с этой девушкой, сколько это только возможно», — подчеркнул политик.Читайте также:
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Артем Кузьмин