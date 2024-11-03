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Названо условие, при котором Киев капитулирует в ближайшие два месяца

Найем: Киев капитулирует в два месяца, если не призовет 160 тыс. человек
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Киев капитулирует в ближайшие два месяца, если не призовет в ряды ВСУ 160 тысяч человек, прокомментировал бывший украинский военный Маси Найем. Его слова опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


«Если 160 тысяч человек не придут на мобилизацию в течение следующих двух месяцев, мы подпишем капитуляцию, потому что это честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то должен это делать», — сказал Найем.

Он подчеркнул, что украинские боевики истощены как физически, так и эмоционально, поэтому им срочно нужны дополнительные силы. Найем резюмировал, что украинцы должны подумать о возможных потерях, которые могут появиться при прорыве фронта.

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#мир
#украина
#россия
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#всу
#конфликт
#новости
ВС РФ дом за домом освобождают Дзержинск в ДНР, сообщил Пушилин
03 ноября 2024, 20:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска дом за домом освобождают Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, несмотря на попытки ВСУ направить в город дополнительные подкрепления. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинские войска пока не покидают этот населённый пункт. Им даже периодически удаётся перекидывать туда подразделения. Однако это не улучшает положение ВСУ, поскольку российским бойцам «дом за домом, подъезд за подъездом» удаётся постепенно освобождать Дзержинск.

Пушилин добавил, что украинские войска не оставляют попыток перебросить живую силу в город, при этом в нём по-прежнему остаются мотивированные солдаты ВСУ, надеющиеся на удержание населённого пункта.

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«Страна»: у мэра Львова Садового случился конфликт с националистами
03 ноября 2024, 19:28

Фото: istockphoto/sandsun

У мэра украинского Львова Андрея Садового случился конфликт с неонацистами, пишет издание «Страна.ua». Уточняется, что радикалы угрожали чиновнику расправой, тот заявил, что националистов финансируют извне, «чтобы дестабилизировать Украину».
В ответ один из представителей запрещенной в РФ экстремистской организации сказал, что в украинской республике «будут править только националисты». Радикал также пригрозил мэру, что, если тот еще раз обвинит неонацистов во внешнем финансировании извне, это «будет последним, что он скажет в своей жизни».

В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Тогдашний президент Украины Виктор Янукович не смог остановить происходящее в стране и покинул ее.

После захвата власти на Украине стали «поднимать голову» ультраправые движения. С того момента в республике начали активно бороться со всем, что связано с русской культурой, включая советскую и современную. В частности, в 2015 году Киев принял закон о декоммунизации.

С каждым годом напряжение нарастало, а в 2022 году Луганская и Донецкая народные республики обратились за помощью к Москве в отражении агрессии со стороны Киева к мирным гражданам Донбасса. В конце февраля 2022 года российские власти приняли решение начать спецоперацию.

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#украина
#новости
#мэр
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#сво
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Командир «Пятнашки» оценил ситуацию в Курской области
Командир «Пятнашки» Авидзба: ситуация под Курском благоприятная
03 ноября 2024, 19:00

Работа расчета САУ 2С3 «Акация» (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Ситуация в Курской области благоприятная, заявил на Всероссийском образовательном форуме «Юг Молодой» командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, чей позывной «Абхаз», пишет РИА Новости.
«Наше подразделение находится на артемовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький», — отметил военный.
Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля 2022 года, когда Луганская и Донецкая народные республики попросили Москву помочь в отражении агрессии со стороны Киева.

Позже, 6 августа 2024 года, противник напал на Курскую область. Как отмечало командование ВСУ, такой маневр должен был отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#россия
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Над территорией Курской области сбили дрон и ракету Украины — Смирнов
03 ноября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/N-sky

Дрон и ракету боевиков ВСУ сбили над территорией Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Сегодня днем в небе Курской области сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!» — говорится в публикации.
Украина атаковала Курскую область ранним утром 6 августа, противник получил отпор от бойцов ВС РФ, погранслужбы ФСБ и Росгвардии. В указанный район было направлено подкрепление, докладывали в Минобороны.

Киев регулярно наносит удары по российским территориям, выбирая в качестве целей мирное население.

Ранее в Минобороны проинформировали, что противовоздушная оборона уничтожила дрон ВСУ над Орловской областью.

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США финансировали организацию мобильных групп ПВО на Украине
Посол Бринк: США дали средства на создание мобильных групп ПВО на Украине
03 ноября 2024, 18:16

Фото: iStock/Zeferli

США финансировали создание мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, которые применялись для подавления российских беспилотников. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк, слова которой приводит «Страна.ua».
По её словам, в общей сложности Вашингтон предоставил средства на создании 800 таких групп. С начала текущего года ими были сбиты 200 беспилотников ВС РФ.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о снижении эффективности украинских систем ПВО на фоне отправки специалистов этих подразделений в пехоту. В воскресенье эти сведения подтвердил экс-начальник управления коммуникации командования ВСУ Юрий Игнат.

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ПВО сбила дрон ВСУ над российским регионом
Минобороны: ПВО сбила дрон ВСУ над Орловской областью
03 ноября 2024, 18:08

Бойцы ВС РФ (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Российская противовоздушная оборона ликвидировала дрон ВСУ над территорией Орловской области, доложили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее в Минобороны докладывали о суточных потерях украинских боевиков на курском направлении. Уточнялось, что противник потерял свыше 150 единиц живой силы и технику.

Россия начала спецоперацию в Донбассе 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье Курской области. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.

Украина бьет по гражданским целям и распространяет всевозможные фейки.

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Дроны ВСУ 7 раз атаковали предприятие в Шебекино — Гладков
03 ноября 2024, 17:32

Фото: istockphoto/N-sky

Беспилотники Украины семь раз атаковали производственное предприятие в Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил чиновник.
«ВСУ нанесли удары по трем населённым пунктам. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате семи атак БПЛА по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение», — говорится в публикации.
Ранее Гладков информировал, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков, ранения получили четыре мирных жителя.

Украина регулярно атакует российские регионы. В частности, продолжаются бои в приграничье Курской области.

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#война
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#новости
#вячеслав гладков
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«Важны практические шаги»: в Совфеде ответили на заявление Ермака о мире на Украине
Сенатор Перминов ответил Ермаку на заявление об урегулировании конфликта
03 ноября 2024, 17:30

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности Киева перейти к мирному урегулированию конфликта является исключительно попыткой демонстрации, направленной на третьи страны. Такие заявления поступали неоднократно, заявил сенатор Совета Федерации РФ Сергей Перминов в беседе с РИА Новости.
Ранее Ермак в статье для латвийского издания LSM подчеркнул, что главным условием завершения конфликта на Украине должен быть вывод российских войск из страны.

Перминов подчеркнул, что такое заявление Ермака стоит рассматривать исключительно как попытку продемонстрировать третьим странам готовность к некоему процессу возможного урегулирования конфликта на каких-то условиях. При этом подобных заявлений было уже много. В данной ситуации важны конкретные практические шаги, а не громкие заявления.

Также сенатор напомнил чётко обозначенные президентом России Владимиром Путиным условия: вывод украинских войск с территории России, нейтральный статус Украины и снятие антироссийских санкций.

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#совет федерации
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#конфликт
#мир
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Стало известно о скором обрушении южной части линии обороны ВСУ в ДНР
Guardian: южная часть линии обороны ВСУ в ДНР скоро обрушится
03 ноября 2024, 16:56

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВС РФ наступают наиболее стремительными с февраля 2022 года темпами, из-за чего южная часть линии обороны ВСУ в ДНР близка к обрушению. Об этом пишет газета The Guardian.
Отмечается, что в октябре российские войска совокупно освободили более 500 квадратных километров территорий, из которых две трети приходятся на ДНР. Также ещё около 40 квадратных километров были взяты под контроль на Купянском направлении.

На фоне этих событий начальник военной администрации Купянска Андрей Беседин сообщил, что порядка 1,4 тысяч жителей города отказываются эвакуироваться, ожидая прихода российских военных.

Кроме того, изданию удалось пообщаться с несколькими украинскими военными, находящимися на данном направлении фронта. Они отметили, что ВС РФ имеют значительное превосходство в артиллерии, боевой техники и личном составе.

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#всу
#оборона
#днр
#вс рф
#сво
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