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Киев капитулирует в ближайшие два месяца, если не призовет в ряды ВСУ 160 тысяч человек, прокомментировал бывший украинский военный Маси Найем. Его слова опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Если 160 тысяч человек не придут на мобилизацию в течение следующих двух месяцев, мы подпишем капитуляцию, потому что это честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то должен это делать», — сказал Найем.
Он подчеркнул, что украинские боевики истощены как физически, так и эмоционально, поэтому им срочно нужны дополнительные силы. Найем резюмировал, что украинцы должны подумать о возможных потерях, которые могут появиться при прорыве фронта.
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