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У мэра украинского Львова Андрея Садового случился конфликт с неонацистами, пишет издание «Страна.ua». Уточняется, что радикалы угрожали чиновнику расправой, тот заявил, что националистов финансируют извне, «чтобы дестабилизировать Украину».
В ответ один из представителей запрещенной в РФ экстремистской организации сказал, что в украинской республике «будут править только националисты». Радикал также пригрозил мэру, что, если тот еще раз обвинит неонацистов во внешнем финансировании извне, это «будет последним, что он скажет в своей жизни».
В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Тогдашний президент Украины Виктор Янукович не смог остановить происходящее в стране и покинул ее.
После захвата власти на Украине стали «поднимать голову» ультраправые движения. С того момента в республике начали активно бороться со всем, что связано с русской культурой, включая советскую и современную. В частности, в 2015 году Киев принял закон о декоммунизации.
С каждым годом напряжение нарастало, а в 2022 году Луганская и Донецкая народные республики обратились за помощью к Москве в отражении агрессии со стороны Киева к мирным гражданам Донбасса. В конце февраля 2022 года российские власти приняли решение начать спецоперацию.
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В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Тогдашний президент Украины Виктор Янукович не смог остановить происходящее в стране и покинул ее.
После захвата власти на Украине стали «поднимать голову» ультраправые движения. С того момента в республике начали активно бороться со всем, что связано с русской культурой, включая советскую и современную. В частности, в 2015 году Киев принял закон о декоммунизации.
С каждым годом напряжение нарастало, а в 2022 году Луганская и Донецкая народные республики обратились за помощью к Москве в отражении агрессии со стороны Киева к мирным гражданам Донбасса. В конце февраля 2022 года российские власти приняли решение начать спецоперацию.
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Никита Кротов