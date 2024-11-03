ВС РФ дом за домом освобождают Дзержинск в ДНР, сообщил Пушилин

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Российские войска дом за домом освобождают Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, несмотря на попытки ВСУ направить в город дополнительные подкрепления. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинские войска пока не покидают этот населённый пункт. Им даже периодически удаётся перекидывать туда подразделения. Однако это не улучшает положение ВСУ, поскольку российским бойцам «дом за домом, подъезд за подъездом» удаётся постепенно освобождать Дзержинск.
Пушилин добавил, что украинские войска не оставляют попыток перебросить живую силу в город, при этом в нём по-прежнему остаются мотивированные солдаты ВСУ, надеющиеся на удержание населённого пункта.
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Анастасия Чинкова