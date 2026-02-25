Сухенко под Крынками взял командование ротой на себя и не дал ВСУ продвинуться
Старший лейтенант Михаил Сухенко, служащий в 810-й бригаде, взял командование ротой на себя после ранения своего командира. Это решение позволило не дать украинским войскам продвинуться вглубь обороны российских сил.
В беседе с RT мужчина рассказал, что во время контрнаступления ВСУ в районе Работино в Запорожской области, он проявил инициативу. Военный решил атаковать первым и организовал контратаку на фланг наступающей группы противника. Российские бойцы уничтожили боевиков и закрепились на позиции, успешно сдерживая атаки.
После событий в Работино бригаду перекинули на херсонское направление к населенному пункту Крынки. Здесь Сухенко столкнулся с увеличением числа беспилотников противника. После ранения командира он принял на себя ответственность за роту, что помогло сохранить контроль над ситуацией.
