В Госдуме объяснили, почему ВСУ укрепляют оборону в Одесской области

25 февраля 2026, 15:39

Депутат Журавлев: ВСУ готовят оборону под Одессой, опасаясь высадки десанта ВС РФ

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ усиливают оборону в Одесской области, опасаясь возможной высадки десанта ВС РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, украинское командование пытается закрыть бреши в обороне, которых «в последнее время становится все больше».

«Эти инициативы, они, конечно, симптоматичны — Киев беспокоится. Но на реальное положение дел на фронтах одесская мобилизация никак не влияет», — отметил депутат.