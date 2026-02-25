В Госдуме объяснили, почему ВСУ укрепляют оборону в Одесской области
Депутат Журавлев: ВСУ готовят оборону под Одессой, опасаясь высадки десанта ВС РФ
ВСУ усиливают оборону в Одесской области, опасаясь возможной высадки десанта ВС РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, украинское командование пытается закрыть бреши в обороне, которых «в последнее время становится все больше».
«Эти инициативы, они, конечно, симптоматичны — Киев беспокоится. Но на реальное положение дел на фронтах одесская мобилизация никак не влияет», — отметил депутат.Он добавил, что черноморское побережье, Одесса и Николаев являются важными участками, поэтому Киев старается их вновь укрепить. Парламентарий также предположил, что, если местные жители начнут формировать партизанские отряды, они станут массово переходить на сторону России.