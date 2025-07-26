«Дефицита финансирования не было»: Зеленский захотел снабдить ВСУ тысячами дронов в сутки

26 июля 2025, 12:56

Владимир Зеленский заявил о цели производить до тысячи дронов-перехватчиков в день

Фото: Istock/aapsky

Владимир Зеленский заявил об увеличении производства дронов-перехватчиков. По его словам, украинские производители должны будут выпускать до тысячи дронов-перехватчиков в день. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».





Глава Киева уже утвердил план для 10 компаний по производству дронов, согласно которому они должны «выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки». Зеленский отметил, что данная цель далеко не проста, а «цена вопроса» составляет 6 млрд долларов. Кроме этого, политик добавил, что установленный план «это персональная ответственность всех привлечённых должностных лиц».

«Правительственные чиновники обеспечивают контрактирование, также постоянно работаем с партнёрами, чтобы дефицита финансирования не было», — заявил Зеленский.

