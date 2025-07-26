Cилы ПВО уничтожили два дрона ВСУ в Тульской области
Над Тульской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По его данным, подразделения ПВО Министерства обороны России успешно выполнили задачу по защите воздушного пространства области. Жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Также отсутствуют повреждения зданий и инфраструктуры.
Миляев предупредил жителей о сохранении угрозы атак беспилотников и призвал оперативно сообщать в экстренные службы (номера 01, 101, 112) при обнаружении подозрительных предметов.
Ранее сообщалось, что медийная привлекательность образа Владимира Зеленского резко упала даже среди самых ярких сторонников киевского режима. Решения Зеленского все чаще подвергаются сомнению. Доверие было утрачено в последнюю неделю, после принятия закона против антиконституционных органов Украины.
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