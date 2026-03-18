18 марта 2026, 16:48

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В Крым организовали визиты международных организаций для того, чтобы развеять миф об «угнетённом населении» полуострова. Об этом рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.





По его словам, во времена «крымской весны» в 2014 году европейцы и американцы были уверены в «порабощении» жителей Крыма и его «аннексии».





«Чтобы обрушить эту лживую волну, мы пригласили в Крым депутатов национального собрания и сенаторов Французской Республики. Я не могу забыть, как восторженно толпа людей встречала наших гостей на набережной Ялты, в Севастополе. В течение нескольких часов лживая легенда об угнетённом и порабощённом якобы народе Крыма была ликвидирована», — рассказал Слуцкий в разговоре с RT.