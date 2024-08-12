В Сети появилось видео, где боец ВС РФ на ходу уничтожил FPV-дрон из автомата

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Военный ВС РФ на ходу с одного выстрела уничтожил FPV-дрон из автомата. Об этом пишет «RT».
На кадрах видно, как солдат, увидев цель, с первого выстрела попал в нее и тем самым ликвидировал беспилотник, принадлежащий боевикам ВСУ. Где именно сделаны кадры не уточняется.
Ранее Минобороны РФ показало кадры с уничтожением беспилотника «Баба-Яга» боевиков ВСУ под Курском. В ведомстве уточнили, что украинскую технику обезвредил оператор FPV-дрона. На записи можно увидеть, как дрон РФ обезвреживает беспилотник врага, настигая его сзади.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В Германии рассказали, кто поддерживает атаку ВСУ на ЗАЭС.
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Ранее Минобороны РФ показало кадры с уничтожением беспилотника «Баба-Яга» боевиков ВСУ под Курском. В ведомстве уточнили, что украинскую технику обезвредил оператор FPV-дрона. На записи можно увидеть, как дрон РФ обезвреживает беспилотник врага, настигая его сзади.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. В Германии рассказали, кто поддерживает атаку ВСУ на ЗАЭС.
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Дарья Осипова