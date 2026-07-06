06 июля 2026, 12:12

Военэксперт Кошкин: Киев не хочет платить семьям погибших военных ВСУ

Фото: iStock/IherPhoto

Киев отказался забирать тела погибших боевиков ВСУ из Константиновки из-за трусости и нежелания признавать неудачи на фронте. Так считает заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.





Напомним, Минобороны РФ предложило украинской стороне прекратить обстрел освобожденной российскими силами 3 июля Константиновки для передачи Киеву тел погибших военнослужащих ВСУ, однако Украина отказалась от этой гуманитарной акции, пишут argumenti.ru.





«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения. Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», — приводит издание сообщение МО РФ.

«Также надо будет объяснять, откуда эти тела. Из Константиновки — значит, город находится в руках ВС РФ, чего киевский режим признавать не хочет», — пояснил эксперт в разговоре с изданием «Абзац».