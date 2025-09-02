Достижения.рф

Трамп заявил, что разочарован в президенте Путине
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко разочарован в российском лидере Владимире Путине.



Трамп в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу также вновь утверждал, что если бы он оставался у власти, конфликта на Украине не было бы. Победу Джо Байдена на выборах 2020 года он назвал «подстроенной».

«Я очень разочарован. Тысячи людей умирают. Эта война (СВО на Украине — прим. ред.) не имеет смысла. Я очень разочарован в президенте Путине», — сказал глава Белого дома.

Ранее корреспондент Fox News Джеки Генрих сообщила, что Трамп готовит «захватывающее» заявление, касающееся Министерства обороны США, со ссылкой на слова пресс‑секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Никита Кротов

