«Не имеет смысла»: Трамп разочаровался в Путине
Трамп заявил, что разочарован в президенте Путине
Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко разочарован в российском лидере Владимире Путине.
Трамп в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу также вновь утверждал, что если бы он оставался у власти, конфликта на Украине не было бы. Победу Джо Байдена на выборах 2020 года он назвал «подстроенной».
«Я очень разочарован. Тысячи людей умирают. Эта война (СВО на Украине — прим. ред.) не имеет смысла. Я очень разочарован в президенте Путине», — сказал глава Белого дома.
Ранее корреспондент Fox News Джеки Генрих сообщила, что Трамп готовит «захватывающее» заявление, касающееся Министерства обороны США, со ссылкой на слова пресс‑секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.