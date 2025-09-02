«Не имеет смысла»: Трамп разочаровался в Путине

02 сентября 2025, 21:51

Трамп заявил, что разочарован в президенте Путине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко разочарован в российском лидере Владимире Путине.





Трамп в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу также вновь утверждал, что если бы он оставался у власти, конфликта на Украине не было бы. Победу Джо Байдена на выборах 2020 года он назвал «подстроенной».





«Я очень разочарован. Тысячи людей умирают. Эта война (СВО на Украине — прим. ред.) не имеет смысла. Я очень разочарован в президенте Путине», — сказал глава Белого дома.