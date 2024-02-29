«Обвинил всех»: В Британии узнали, как главком ВСУ отреагировал на разгром армии

Фото: iStock/Michele Ursi
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил в разгроме украинской армии как вышестоящее руководство, так и подчинённых, об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — прокомментировал ситуацию Меркурис.
Британский эксперт объяснил, что главком пытается спасти положение, бросая в бой всё больше и больше украинских солдат. Однако, считает Меркурис, таким образом он только попусту растрачивает человеческий ресурс, ведь Вооружённые силы РФ украинской армии всё равно сдержать не удаётся.
Читайте также:
«Летает столько, сколько потребуется»: Полковник Литовкин рассказал о новом оружии России
«Невозможно выжить»: Украинский военнопленный рассказал о реальной обстановке на полях СВО
Макрон продолжает топить себя, рассуждая на тему отправки войск на Украину
Евгения Парфентьева