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Экипаж российского БТРа-82-А выжил и совершил высадку десанта после дуэли с БМП M2 Bradley боевиков ВСУ у населенного пункта Сокол авдеевского направления. Об этом сообщает ANNA-News.
«Экипаж нашего БТРа не испугался более тяжелой машины и открыл огонь из 30-миллиметровой пушки. Боевая задача была выполнена, БТР долетел до поселка и высадил десант», – сказано в сообщении.
Российский бронетранспортер повредили в бою, попав в него несколько раз из 25-миллиметровой пушки Bushmaster. Пехотинцы заняли населенный пункт, после чего Bradley не вступил в повторный бой.
До этого в российском минобороны докладывали об уничтожении группировкой войск «Центр» еще одного «Абрамса» и Bradley на авдеевском направлении.
В частности, российские войска выпустили по иностранной технике высокоточный снаряд «Краснополь» из самоходки, а также использовали FPV-дрон.
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Никита Кротов