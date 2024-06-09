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Боевики ВСУ пытаются отступать из населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале написал военкор Юрий Котенок. По утверждению военкора, оборону украинских радикалов в этом районе сняли. Многих националистов перебросили на харьковское направление, а оставшихся боевиков не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.
«К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона "Канал" в Часовом Яре и отход на западные рубежи в черте города», – сказано в сообщении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказывал об участии в боях недалеко от Часова Яра иностранных наемников. Он говорил о подтверждении Нидерландами нахождения в этом районе своего гражданина.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от агрессии со стороны киевского режима.
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