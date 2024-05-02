«Не лабиринты окопов, а ямы»: Бойцы ВСУ пожаловались на отсутствие шансов выжить

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У ВСУ практически отсутствуют оборонительные сооружения в тылу. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на слова украинских военных.
«В Часов Яре, стратегически важном городе, отсутствие укреплений помогло России переломить ситуацию в свою пользу», — говорится в статье.
Один военный ВСУ рассказал, что оборонительные сооружения на новых рубежах, которые были созданы после отступления с позиций у Часов Яра, оставляют желать лучшего. По его словам, они представляют собой не блиндажи и лабиринты окопов, а лишь несколько ям, в которых едва можно спрятаться при артиллерийском обстреле.
Боец ВСУ отметил, что его сослуживцы вынуждены были вылезти из этих ям и копать в направлении друг друга, чтобы создать хоть какую-то связь.
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Элина Позднякова