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Уничтоженные ВС РФ «Буки» ВСУ были в десяти километрах от российской границы

06 августа 2024, 20:44
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Уничтоженные российскими военными зенитно-ракетные комплексы «Бук» боевиков ВСУ стояли в десяти километрах от границы с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Пару «Буков» украинских завалили в Юнаковке», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские войска ракетами «Искандер» ликвидировали украинскую технику в Сумской области.



Российская спецоперация на Украине продолжается. Противник наносит удары по мирным гражданам, чтобы компенсировать свои потери и неудачи на линии фронта. ВС РФ планомерно уничтожают украинских радикалов.

Москва обнародовала план по завершению конфликта на Украине, однако в Киеве никак не отреагировали.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#курская область
Известна текущая ситуация на границе возле Курской области
Алаудинов: ситуация на границе возле Курской области некритическая
06 августа 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Diy13

Ситуация на границе около Курской области некритическая. Об этом в Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, боевики ВСУ хотели зайти на территорию РФ на нескольких участках.
«Подразделения Министерства обороны Российской Федерации достаточно-таки серьезно дают хороший, жесткий отпор противнику», — сказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионная группа потерпела поражение под Курском и отступила. В Минобороны России докладывали, что в указанный район направили резервные силы. По боевикам ВСУ работала авиация.

По данным МО РФ, ВСУ хотели прорвать границу под Курском сегодня утром, 6 августа.

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#россия
#украина
#всу
#сво
#война
#вс рф
#новости
#курская область
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Нью-Йорк перешел под контроль армии России
ВС РФ взяли под контроль Нью-Йорк в ДНР, над селом подняли российский флаг
06 августа 2024, 19:50

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Армия России взяла под контроль Нью-Йорк в ДНР, штурмовой отряд «Сомали» ВС РФ поднял российский флаг над населенным пунктом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.
«Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР», — написал он.
Судя по прикрепленному видео, российский триколор водрузили на крыше одной из школ в Нью-Йорке.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что переход населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР под контроль ВС РФ будет психологически давить на боевиков ВСУ
«Потеря Нью-Йорка Украиной будет иметь психологический эффект для Киева. Нью-Йорк в руках России — это достаточно существенное психологическое, информационное воздействие. Во-вторых, это тактический успех, который позволит нашим войскам продвигаться дальше», — сказал отставной полковник.
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#всу
#вс рф
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Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области
ВС РФ отбили атаку на Курскую область, украинская ДРГ отступает
06 августа 2024, 19:27

Фото: iStock/Evgeny555

Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила после попытки прорвать границу РФ в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости. Вражеская группировка бежала на территорию Украины, указано в сообщении.
По информации агентства, отступающих боевиков нагнали и блокировали подразделения ВС РФ.

Ранее Минобороны сообщало, что к месту столкновения с боевиками ВСУ у границы в Курской области выдвинулись резервы группировки войск ВС РФ, а авиация бьет по расположению украинских подразделений.

По информации ведомства, этим утром, 6 августа, украинские войска попытались прорвать границу в Курской области силами 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин в районе Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

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#авиация
#всу
#вс рф
#минобороны
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Российские военные уничтожили два «ЗРК БУК-М1» боевиков ВСУ под Сумами
06 августа 2024, 19:21

Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили при помощи ракет «Искандер» два зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» боевиков ВСУ в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Российские ракетчики уничтожили во вторник два ЗРК «БУК-М1» в районе населенного пункта Сенное в Сумской области», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее сообщалось, что переход села Новгородское в Донбассе под контроль российских войск психологически надавит на украинских неонацистов.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Киев заявлял о возможных переговорах с Москвой, но реальных шагов для начала диалога украинская сторона не сделала.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
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Резервы войск ВС РФ выдвинулись к месту боев у границы в Курской области
06 августа 2024, 19:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

К месту столкновения с боевиками ВСУ у границы в Курской области выдвинули резервы группировки войск ВС РФ, а авиация бьет по расположению подразделений ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
По информации ведомства, этим утром, 6 августа, украинские войска попытались прорвать границу в Курской области силами 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин в районе Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.
«По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — указано в сообщении министерства.
Ранее в сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои. Автор не мог сдержать эмоций, когда над его головой на низкой высоте пролетели два истребителя, а на обочине полыхала военная техника.

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#видео
#техника
#авиация
#военная техника
#всу
#рф
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Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об ответственности за потери ВСУ
06 августа 2024, 18:44

Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о введении ответственности для офицеров ВСУ за крупные потери личного состава. Документ набрал необходимые 25 тысяч подписей. Текст опубликован на сайте офиса украинского президента.
«В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава», — говорится в петиции.

Автор призывает ввести ответственность за подобные случаи и обнародовать процессы расследования таких дел. Кроме того, он напомнил о ракетном обстреле 128-й бригады ВСУ во время награждения. Тогда личный состав находился на открытой местности недалеко от ЛБС.

Результатов расследования того случая нет до сих пор. Таким образом, в петиции делается вывод, что некоторые командиры ВСУ по-прежнему пренебрегают жизнью солдат.

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#политолог
#всу
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#солдат
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Чехия не сможет передать Украине 800 тысяч обещанных снарядов
NZZ: Чехии придется поумерить амбиции по поставкам снарядов Украине
06 августа 2024, 18:19

Фото: iStock/andriano_cz

Чехия вряд ли сможет передать Украине обещанные 800 тысяч боеприпасов. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.
«Прага вынуждена умерить свои амбиции в отношении помощи снарядами. Это будет гораздо дороже, чем предполагалось», — говорится в статье.

Автор напомнил, что еще в феврале текущего года чешский президент Петр Павел пообещал передать Украине 800 тысяч снарядов. Сейчас планы изменились, и теперь речь идет только о 500 тысячах, которые Киев может получить до конца года. При этом издание утверждает, что в июне украинское командование получило только 45 тысяч боеприпасов.

Глава МИД республики Ян Липавский пояснил, что подобная ситуация складывается из-за того, что не все страны союзники страны вкладывают необходимое количество денег.

При этом экс-замминистра обороны страны Томаш Копечны отметил, что снаряды сильно подорожали, и теперь обещанные Киеву 800 тысяч снарядов стоят в два раза дороже.

Таким образом, NZZ пишет, что сейчас уже становится непонятно, сколько же снарядов действительно сможет поставить Чехия Украине.

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#чехия
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#киев
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Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до 18 человек
06 августа 2024, 18:14

Фото: iStock/Evgeny555

Число пострадавших при атаке боевиков ВСУ на Курскую область выросло до 18 человек, ранения получили еще пять мирных жителей. Об этом со ссылкой на врио губернатора Алексея Смирнова сообщает ТАСС.
По данным главы региона, пострадал житель села Белица, в районе Новоивановки дрон ранил двух пассажиров автомобиля, а в поселке Политотдельский травмы в результате атаки коптера получили два человека из легковушки.

Согласно заявлению Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, порядка 300 боевиков ВСУ при поддержке бронетехники попытались прорвать российскую границу в Курской области. Пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.

Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами, выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.

Ранее в сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои. Автор не мог сдержать эмоций, когда над его головой на низкой высоте пролетели два истребителя, а на обочине полыхала военная техника.

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#минобороны рф
#дрон
#фсб
#видео
#техника
#травмы
#военная техника
#всу
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Арестованному полковнику Тимофееву отказали в просьбе отправить его на СВО
Обвиняемому во взятке в 3 млн экс-главе службы МО РФ отказали в отправке на СВО
06 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Илья Тимофеев получил отказ на просьбу отправить его в зону СВО. Об этом он сообщил ТАСС. По словам полковника, такое решение нарушает его права.
«Еще на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство», — заявил Тимофеев.
Бывший начальник добавил, что адвокат уже направил обжалование на отказ следствия в Главную военную прокуратуру. Он также уточнил, что в ГАБТУ для него должности не оказалось, но ее нашли в войсковой части.

Полковника Тимофеева задержали в августе 2023 года по обвинению в получении почти 3 млн рублей взятки, покровительство при исполнении госконтракта с вымогательством денег. По информации следствия, в 2014-2022 годах он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники организацию, у которой не было на это нужной лицензии.

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