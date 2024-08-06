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Уничтоженные российскими военными зенитно-ракетные комплексы «Бук» боевиков ВСУ стояли в десяти километрах от границы с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Пару «Буков» украинских завалили в Юнаковке», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что российские войска ракетами «Искандер» ликвидировали украинскую технику в Сумской области.
Российская спецоперация на Украине продолжается. Противник наносит удары по мирным гражданам, чтобы компенсировать свои потери и неудачи на линии фронта. ВС РФ планомерно уничтожают украинских радикалов.
Москва обнародовала план по завершению конфликта на Украине, однако в Киеве никак не отреагировали.
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Никита Кротов