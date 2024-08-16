Украинские военные вынуждены признать собственные ошибки. ВСУ понесли значительные потери в результате провальной попытки атаки на Белгородскую область.
Об этом сообщили трое украинских военнослужащих в беседе с изданием Washington Post. Собеседники предпочли остаться анонимными. Среди них — командир ВСУ и двое рядовых солдат.
По словам одного из источников, атакующие действовали без должного знания территории, что привело к хаосу и высоким потерям. Интенсивные обстрелы вынудили выживших искать укрытие в русских окопах на несколько дней, пока не прибыла бронетехника для эвакуации и оказания медицинской помощи.
В ответ на угрозу Белгородская область предпринимает меры для повышения безопасности. В частности, регион закупает около 800 детекторов БПЛА, которые помогут заранее обнаружить приближающиеся беспилотные летательные аппараты и обеспечить защиту для жителей.
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По словам одного из источников, атакующие действовали без должного знания территории, что привело к хаосу и высоким потерям. Интенсивные обстрелы вынудили выживших искать укрытие в русских окопах на несколько дней, пока не прибыла бронетехника для эвакуации и оказания медицинской помощи.
В ответ на угрозу Белгородская область предпринимает меры для повышения безопасности. В частности, регион закупает около 800 детекторов БПЛА, которые помогут заранее обнаружить приближающиеся беспилотные летательные аппараты и обеспечить защиту для жителей.
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Елена Перлова