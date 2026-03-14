«Не очень приятное чувство — гореть»: сын Захарченко рассказал о ранении в зоне СВО
Старший сын первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко Сергей получил серьезные ожоги в ходе выполнения боевой задачи СВО. Его слова приводит ТАСС.
Военнослужащий находился в расположении Добровольческого корпуса, который действует в интересах Южной группировки войск ВС РФ. На больничную койку мужчина угодил после взрыва канистры с топливом, который мог привести к летальному исходу.
«Взорвалось топливо в канистре, и, к сожалению, это топливо попало на меня. Не очень приятное чувство - гореть. Со слов врачей, состояние было ближе к тяжелому», — заявил СергейПосле ранения его госпитализировали для оказания срочной медпомощи. Бойцу пересадили около 450 кв. см кожи, после чего он несколько месяцев восстанавливался в медучреждении.