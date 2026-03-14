«Не очень приятное чувство — гореть»: сын Захарченко рассказал о ранении в зоне СВО

14 марта 2026, 06:40

ТАСС: сын бывшего главы ДНР Захарченко получил ранение в зоне СВО

Фото: iStock/gorodenkoff

Старший сын первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко Сергей получил серьезные ожоги в ходе выполнения боевой задачи СВО. Его слова приводит ТАСС.





Военнослужащий находился в расположении Добровольческого корпуса, который действует в интересах Южной группировки войск ВС РФ. На больничную койку мужчина угодил после взрыва канистры с топливом, который мог привести к летальному исходу.



«Взорвалось топливо в канистре, и, к сожалению, это топливо попало на меня. Не очень приятное чувство - гореть. Со слов врачей, состояние было ближе к тяжелому», — заявил Сергей