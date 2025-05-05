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В Сумской области поражено подразделение ВСУ, получившее пополнение

Лебедев: в Белополье поражено подразделение ВСУ с БК и ГСМ
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В городе Белополье Сумской области поражено подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое получило боекомплекты и горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, данное подразделение получило боеприпасы и ГСМ вчера.
« <…> вот оно так ярко горит, что столбы дыма видно за 15 километров», — отметил Лебедев.
Как ранее писал телеграм-канал SHOT, ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. Украинские войска захотели отрезать Тёткино.

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Мария Шукшина заявила, что Филипп Киркоров — открытый гей*
05 мая 2025, 16:09

Мария Шукшина (Фото: Телеграм@mariashukshina)

Актриса Мария Шукшина в интервью высказалась в адрес певца Филиппа Киркорова, заявив, что он является открытым геем*. По мнению Шукшиной, только принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ*, который, как она считает, стал возможен благодаря началу специальной военной операции, ограничивает певца в публичных высказываниях.

«А так бы он просто гордился!» — отметила Шукшина.

Она подчеркнула, что, по её мнению, без законодательных ограничений Киркоров мог бы публично заявлять о своей ориентации и «уводить людей на ложный путь».

Недавно стало известно, что Киркоров попал в очередной скандал. Причиной стало использование пиротехники в его загородном доме в Красногорске в честь 58-летия артиста. Масштабный салют попал в социальные сети и вызвал широкий общественный резонанс. По данным СМИ, запуск фейерверков мог нарушить действующие нормы, и артисту может грозить штраф.

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В Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области
Депутат Колесник: нападения ВСУ на Курскую область необходимы для переговоров
05 мая 2025, 15:11

Фото: iStock/zabelin

ВСУ пытаются вновь атаковать Курскую область, чтобы обеспечить лучшие переговорные позиции для Украины. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий отметил, что украинские войска пытаются взять под контроль участок между Курском и Белгородом и удерживать плацдарм, поскольку понимают, что переговоры в любом случае состоятся, или же они совсем потеряют Украину.

Колесник подчеркнул, что российские территории нужны Киеву для возможного торга в ходе переговоров, поскольку сейчас у страны нет «козырей в рукаве». Однако депутат подчеркнул, что российские войска не дадут этого сделать.

Также собеседник издания добавил, что ВСУ, вероятнее всего, будут пытаться захватить Курскую и Белгородскую область до самого конца.

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ снова предприняли попытку вторгнуться на территорию Курской области. В настоящее время продолжаются бои в районе населённого пункта Тёткино.

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Контрактная служба на СВО в 2025 году: Преимущества и социальные гарантии
05 мая 2025, 13:44

Фото: iStock/zabelin

Служба по контракту в ВС РФ — это не только долг и обязанность, но и стабильная заработная плата, а так же социальные гарантии и льготы. Защита родины обеспечивает финансовую безопасность для служащих и их семей.

Заработная палата


В Московской области военнослужащие, которые заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 900 000 рублей.

Если контракт будет заключён в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, то военнослужащий получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. За участие в боевых действиях в зоне СВО военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие, размер которого составляет от 205 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты от 50 000 за захват или уничтожение вооружения и военной техники противника, а также за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

После поступления на контрактную службу у военнослужащего появляется возможность компенсации невыплаченных кредитов (ипотека, автокредиты, потребительские займы) до 10 000 000 рублей.

Выплаты при ранениях


В случае получения лёгких травм предусмотрены выплаты в размере от 100 000 до 300 000 рублей, а при серьёзных повреждениях — до 3 000 000 рублей и бесплатные реабилитационные мероприятия.

Если ранение привело к инвалидности, предусмотрена компенсация в размере четырёх миллионов рублей. Также предусмотрены страховые компенсации. Их сумма может составлять от 82 000 до 327 000 рублей.

Статус ветерана боевых действий


Военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, становятся ветеранами боевых действий. Это даёт им право на ряд привилегий, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию расходов на коммунальные услуги и капитальный ремонт, а также 50-процентную скидку на транспортный налог.

В то же время участники специальной военной операции могут получить образование в вузах на бюджетной основе, а также воспользоваться бесплатным протезированием зубов и правом на отпуск в удобное для них время.

Финансовая поддержка в трагических случаях


В случае трагического исхода службы семье погибшего военного полагается единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты: 30 тысяч рублей для супруги и по 15 тысяч рублей для каждого ребёнка.

Кроме того, предусмотрены льготы на образование для детей погибшего (бесплатное поступление в вузы, квоты на бюджетные места). Если это требуется, семьям оказывается психологическая помощь, а также предоставляются юридические консультации.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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«Зарабатывал по 10 миллионов в месяц»: почему отец Дани Милохина взвыл после побега за границу и как сейчас живет блогер
05 мая 2025, 13:00

Даня Милохин (фото: Instagram* @danya_milokhin)

За блестящей оберткой звездной жизни блогера Дани Милохина скрывается совсем иная история. Не про лайки и бренды, а про страх, давление и цену, которую платят те, кто оказывается в эпицентре чужой популярности. Подробнее в материале «Радио 1».

Не для всех слава — праздник


Слава — это не только возможности и контракты, но и опасности, которые могут ударить по самым близким. После переезда в Дубай, где жизнь должна была заиграть яркими красками, все изменилось. Вместо спокойствия — тревога. Вместо успеха — вынужденный бег. Семье блогера начали поступать угрозы, в их дом забросили коктейли Молотова, а на воротах оставили зловещую записку. Так жизнь родных Дани превратилась в бесконечное бегство.

История Милохина началась не с TikTok. Его детство — это коридоры оренбургского детдома. С тринадцати лет он жил в приемной семье, пытался адаптироваться, но внутри уже зрело чувство отчуждения. Были и побеги, и уличные компании, и ранний протест. Он не верил в систему, но верил, что когда-нибудь его заметят. Писал на обрывках бумаги: «Я — самый популярный». Тогда это звучало как фантазия, но оказалось пророчеством.

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Учёба не задалась, техникум тяготил, а воровство и энергетики стали попыткой убежать от пустоты. Он искал способ выделиться, и когда в 2019 году запустил свои первые видео, зрители моментально почувствовали в нём — не героя, а «своего». Милохин не боялся быть глупым, смешным, нелепым — и этим покорял аудиторию.

Взлет и бренды


Очень скоро с ним начали сотрудничать крупные компании: PepsiCo, Huawei, ICQ New. Появились песни, клипы, обложка GQ, рекламные контракты и телешоу. Даня стал символом новой медиа-эпохи — подросток из ниоткуда, ставший звездой без лейблов и продюсеров.

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Зарабатывал по 10 миллионов в месяц, но всё тратил», — говорил он в интервью.

От глянца — к изгнанию


После начала спецоперации в Украине блогер уехал за границу. Пытаясь удержать внимание, исполнил украинский гимн в прямом эфире — жест, который вызвал волну критики в России, но не принес желаемой популярности за рубежом. Там он оказался ненужным. Милохин вернулся в Москву, но под давлением общественности и возможного призыва снова уехал — на этот раз окончательно.

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Тем временем семья, оставшаяся в России, попала под удар. Осенью 2023 года в их дом ворвались неизвестные. Нападение стало последней каплей — семья покинула Россию. Сейчас они живут за границей, скрываются и пытаются выжить. Приемный отец Дани устроился на две работы, чтобы поддерживать родных. Родственники знаменитостей страдают от преследования, травли, насилия. Они — та сторона медали, которую мы редко видим, увлеченные контентом.

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ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область
05 мая 2025, 12:03

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. Украинские войска захотели отрезать Тёткино, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в наступлении принимают участие до 250 военнослужащих, более 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы, на которых передвигается пехота. Известно, что часть техники ВСУ потеряли минувшей ночью вместе с личным составом во время подступа к границе.

По данным канала, наступательная операция украинских войск началась накануне вечером. Незадолго до этого ВСУ совершили несколько массированных атак FPV-дронами и артиллерией по Тёткино. После этого военные, заранее разделённые на две бронегруппы, начали продвижение в сторону границы с Россией на квадроциклах и тяжёлой технике. ВСУ наступают со сторону Сумской области, а именно от населённых пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи.

В отражении возможного прорыва ВСУ принимают участие бойцы ВС РФ и пограничные войска в Глушковском районе. Также работает авиация по месту скопления ВСУ, продолжается бой в районе госграницы на окраине Тёткино.

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