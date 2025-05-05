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В городе Белополье Сумской области поражено подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое получило боекомплекты и горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, данное подразделение получило боеприпасы и ГСМ вчера.
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« <…> вот оно так ярко горит, что столбы дыма видно за 15 километров», — отметил Лебедев.Как ранее писал телеграм-канал SHOT, ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. Украинские войска захотели отрезать Тёткино.
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Анастасия Чубина