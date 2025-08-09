Достижения.рф

Стало известно о возможных попытках срыва встречи Путина и Трампа

Дмитриев: ряд государств попытаются сорвать переговорную встречу Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Ряд стран приложит большие усилия, чтобы сорвать намеченную встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, полагает спецпредставитель главы РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.



В своём сообщении в соцсетях он заявил, что заинтересованные в продолжении конфликта силы будут прибегать к провокациям и дезинформации.

Ранее Дмитриев приветствовал выбор Аляски в качестве площадки для переговоров и отметил, что это делает США арктической страной. Он также предложил Москве и Вашингтону развивать сотрудничество в Арктике по вопросам экологии, инфраструктуры и энергетики.

Перед этим, 8 августа, Трамп объявил о запланированной встрече с Путиным на Аляске 15 августа и пообещал, что подробности будут сообщены позже. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал такой выбор места логичным, а губернатор Аляски Майк Данливи высказал готовность принять лидеров для переговоров.

В тот же день Трамп выразил уверенность в возможности подписания мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы и заявил, что для этого потребуются территориальные уступки с обеих сторон.

