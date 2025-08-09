Стало известно о возможных попытках срыва встречи Путина и Трампа

09 августа 2025, 13:22

Дмитриев: ряд государств попытаются сорвать переговорную встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Ряд стран приложит большие усилия, чтобы сорвать намеченную встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, полагает спецпредставитель главы РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.