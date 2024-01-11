Пленный Калиниченко: Тела убитых солдат ВСУ лежат в окопах и блиндажах

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На линии боевого соприкосновения поля буквально усыпаны телами погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). На Запорожском направлении их не эвакуируют даже с позиций ВСУ.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко. Он сдался российским частям группировки «Юг» на Времевском выступе Запорожского направления.
«Идёшь по полю — русского солдата ни одного не видно, а наших — полно, везде лежат», — сказал украинец.
Он также сообщил о больших потерях в украинских частях. Когда прибыли на передовую, в его подразделении было 70 человек. А на момент, когда он сдался в плен, их оставалось 22. Мёртвые тела зачастую лежат прямо на позициях, в окопах и блиндажах. Приходится принимать пищу, наблюдая трупы, разлагающиеся неподалёку. Калиниченко признался, что у него после увиденного стало неважно с психикой.
По словам пленного, командование ВСУ не эвакуирует убитых для того, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших. Командиры забирают эти деньги себе по отработанным коррупционным схемам.
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«Идёшь по полю — русского солдата ни одного не видно, а наших — полно, везде лежат», — сказал украинец.
По словам пленного, командование ВСУ не эвакуирует убитых для того, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших. Командиры забирают эти деньги себе по отработанным коррупционным схемам.
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Александр Бойцов