Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Подходит к концу 122-я неделя СВО, российские войска успешно продвигаются вглубь ДНР, а киевский режим продолжает наносить удары по мирным регионам.
О последних новостях с полей специальной военной операции расскажет редакция «Радио 1».
Российские силы нанесли удар по центру подготовки моряков «Авант». Как сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, там инструкторы из Великобритании готовили диверсантов-подводников ВСУ. Он также добавил, что именно из этого пункта, по предварительным данным, киевский режим запускал свои безэкипажные катера.
Помимо этого ВС РФ ударили по складу с вооружениями в Черноморске. По информации источников Рогова, на месте прогремел мощный взрыв.
В ночь на 5 июля 50 украинских беспилотников атаковали российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим попытался атаковать Краснодарский край, Ростовскую и Запорожскую области. Атака была отражена при помощи дежурных сил ПВО.
Шестилетняя девочка скончалась после атаки ВСУ
В Краснодарском крае удар ВСУ пришёлся на город Приморско-Ахтарске. В результате атаки пострадали шесть человек, включая двоих детей. Как позже сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, шестилетняя девочка, получившая травмы при атаке, скончалась в больнице.
Не так давно президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 21 мая 2024 года, заявил о возможном мире с Россией. Однако по словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, подобная риторика украинского лидера связана лишь с тем, что ВСУ терпят сокрушительное поражение на поле боя.
К факторам, повлиявших на сменившуюся позицию Зеленского, Дубинский также отнёс вероятную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и снижение поддержки Украины в Европе. При этом депутат уверен, что самомнение Зеленского не позволит ему предпринять реальных шагов к мирному урегулированию.
Беженец из Дзержинска, который сейчас находится под контролем киевского режима, рассказал в беседе с РИА Новости об обстрелах со стороны иностранных наёмников.
По его словам, чернокожие люди в военной форме напали на мирный жилой дом, загнали людей в подвал и стали закидывать его гранатами. Пленники были уверены, что погибнут там, однако вскоре подоспели бойцы ВС РФ и прогнали наёмников.
Российские силы продолжают активное наступление на посёлок Нью-Йорк в Донецкой области. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российским бойцам удалось взять у центра населённого пункта. Штурм Нью-Йорка продолжается.
Попутно ВС РФ продолжают зачистку Юрьевки и прорываются к Дзержинску.
Читайте также:
ФСБ: В ДНР найден заминированный схрон с оружием
Марочко: ВСУ обстреляли сослуживцев в ЛНР, когда те решили оставить позиции
Украинский военной признался в принуждении подписать контракт с ВСУ
Удар по пункту подготовки диверсантов в Одесской области
Российские силы нанесли удар по центру подготовки моряков «Авант». Как сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, там инструкторы из Великобритании готовили диверсантов-подводников ВСУ. Он также добавил, что именно из этого пункта, по предварительным данным, киевский режим запускал свои безэкипажные катера.
Помимо этого ВС РФ ударили по складу с вооружениями в Черноморске. По информации источников Рогова, на месте прогремел мощный взрыв.
50 беспилотников ВСУ атаковали регионы РФ
В ночь на 5 июля 50 украинских беспилотников атаковали российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим попытался атаковать Краснодарский край, Ростовскую и Запорожскую области. Атака была отражена при помощи дежурных сил ПВО.
Шестилетняя девочка скончалась после атаки ВСУ
В Краснодарском крае удар ВСУ пришёлся на город Приморско-Ахтарске. В результате атаки пострадали шесть человек, включая двоих детей. Как позже сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, шестилетняя девочка, получившая травмы при атаке, скончалась в больнице.
Зеленский говорит о мире из-за поражения на полях СВО
Не так давно президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 21 мая 2024 года, заявил о возможном мире с Россией. Однако по словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, подобная риторика украинского лидера связана лишь с тем, что ВСУ терпят сокрушительное поражение на поле боя.
К факторам, повлиявших на сменившуюся позицию Зеленского, Дубинский также отнёс вероятную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и снижение поддержки Украины в Европе. При этом депутат уверен, что самомнение Зеленского не позволит ему предпринять реальных шагов к мирному урегулированию.
Чернокожие наёмники обстреливают мирных в ДНР
Беженец из Дзержинска, который сейчас находится под контролем киевского режима, рассказал в беседе с РИА Новости об обстрелах со стороны иностранных наёмников.
По его словам, чернокожие люди в военной форме напали на мирный жилой дом, загнали людей в подвал и стали закидывать его гранатами. Пленники были уверены, что погибнут там, однако вскоре подоспели бойцы ВС РФ и прогнали наёмников.
ВС РФ заняли высоту у центра Нью-Йорка
Российские силы продолжают активное наступление на посёлок Нью-Йорк в Донецкой области. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российским бойцам удалось взять у центра населённого пункта. Штурм Нью-Йорка продолжается.
Попутно ВС РФ продолжают зачистку Юрьевки и прорываются к Дзержинску.
Читайте также:
ФСБ: В ДНР найден заминированный схрон с оружием
Марочко: ВСУ обстреляли сослуживцев в ЛНР, когда те решили оставить позиции
Украинский военной признался в принуждении подписать контракт с ВСУ
Евгения Парфентьева