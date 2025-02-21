Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с шестью лидерами стран Евросоюза после критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал сам Зеленский в своем telegram-канале.
Изначально глава киевского режима переговорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом. С ними обсуждались совместные гарантии безопасности и будущие поставки вооружения на Украину.
Уже ближе к ночи Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе разговора была поднята тема о противовоздушной обороне Украины. Также политики обсудили диалог Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога, который состоялся ранее.
Напомним, что американский лидер уже не раз выступал с критикой Зеленского. Как пояснил политолог-американист Константин Блохин, все из-за позиции главы киевского режима, которая мешает дальнейшему диалогу США и РФ.
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Уже ближе к ночи Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе разговора была поднята тема о противовоздушной обороне Украины. Также политики обсудили диалог Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога, который состоялся ранее.
Напомним, что американский лидер уже не раз выступал с критикой Зеленского. Как пояснил политолог-американист Константин Блохин, все из-за позиции главы киевского режима, которая мешает дальнейшему диалогу США и РФ.
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Иван Мусатов