Историк раскрыл, почему Трамп начал информационную войну против Зеленского

Дональд Трамп (фото: Whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп развязал информационную войну против Владимира Зеленского, потому что дал предвыборное обещание закончить конфликт на Украине. Об этом заявил историк Руслан Калинчук. По его мнению, к тому же Трамп воспринимает главу киевского режима как ставленника бывшего президента Джо Байдена и Демпартии.
«Зеленский для Трампа – это фаворит Байдена и демократов, которых в США республиканцы победили. Но в другой стране человек демократов остался, и теперь он для Трампа словно больной зуб, который надо лечить или вырывать. Поэтому Трамп будет уничтожать Зеленского медленно и напористо, сопровождая каждый шаг твитом», — отметил эксперт для Общественной Службы Новостей.Тем временем в Госдуме прокомментировали угрозы Трампа ввести пошлины в размере 150% в отношении стран БРИКС, если те откажутся от доллара. В беседе с RT депутат Владимир Гутенев подчеркнул, что не все, что обещает американский лидер, сбывается. При этом само заявление он охарактеризовал как попытку «в ковбойском стиле заходить в бар с ноги».
«Попытка в ковбойском стиле заходить в бар с ноги, а потом договариваться — для трепещущей Европы это весьма эффективно. Но БРИКС — достаточно мощное образование. Мы видим, что некоторые его члены в поисках сиюминутных экономических выгод не всегда твердо стоят спина к спине, но тем не менее каждая из этих стран невосприимчива к таким угрозам», — указал парламентарий.Читайте также:
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