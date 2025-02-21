Историк раскрыл, почему Трамп начал информационную войну против Зеленского

Президент США Дональд Трамп развязал информационную войну против Владимира Зеленского, потому что дал предвыборное обещание закончить конфликт на Украине. Об этом заявил историк Руслан Калинчук. По его мнению, к тому же Трамп воспринимает главу киевского режима как ставленника бывшего президента Джо Байдена и Демпартии.