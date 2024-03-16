«Не принесут никакой пользы»: В США высказались об отправке ВСУ F-16

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Мизерное количество устаревших истребителей F-16, которые Запад намерен отправить ВСУ, ничем не сможет им помочь, об этом пишет американское издание The National Interest.
Автор статьи строго подчеркнул, что отправка этих истребителей никак не повлияет на ситуацию на полях спецоперации.
Он также отметил, что отправка практически вышедших из строя самолётов и без того проигрывающей стороне явно «не сулит ничего хорошего».
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«Во-первых, эти самолеты – подержанные истребители, срок эксплуатации которых подходит к концу. Во-вторых, Киеву передают мизерное количество F-16, а это значит, они не принесут существенной пользы», — заявил журналист.
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Евгения Парфентьева