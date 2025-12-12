В ГД раскрыли истинную причину согласия Зеленского на проведение выборов
Миронов: Зеленский согласился провести выбор, чтобы дать передышку ВСУ
Владимир Зеленский согласился провести выборы на Украине, чтобы получить передышку на фронте. Так считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Напомним, 9 декабря Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Зеленский согласился, однако при условии, что для этого необходимо организовать временное прекращение огня.
«Кровавый клоун ломает комедию и лицемерно заявляет, что он к ним готов, но при определённых условиях. Оказавшись под давлением российской армии и США, он пытается найти способ сохранить власть. Сначала он хочет перемирия на фронте, чтобы дать передышку войскам», — отметил Миронов в беседе с RT.
При помощи европейских коллег Зеленский постарается узаконить своё нахождение на посту президента, поскольку реальная оппозиция в них принять участие не сможет.
Киевский режим необходимо ликвидировать, а уже после этого на Украине можно будет провести свободные демократические выборы под международным контролем, заключил Миронов.
Тем временем Трамп продолжает оказывать давление на Зеленского с целью завершения конфликта на Украине. По словам американского президента, он был уверен, что Вашингтон приближается к заключению мирной сделки между Москвой и Киевом, пишут argumenti.ru.
«Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами.