В ГД раскрыли истинную причину согласия Зеленского на проведение выборов

12 декабря 2025, 15:13

Миронов: Зеленский согласился провести выбор, чтобы дать передышку ВСУ

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский согласился провести выборы на Украине, чтобы получить передышку на фронте. Так считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.





Напомним, 9 декабря Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Зеленский согласился, однако при условии, что для этого необходимо организовать временное прекращение огня.





«Кровавый клоун ломает комедию и лицемерно заявляет, что он к ним готов, но при определённых условиях. Оказавшись под давлением российской армии и США, он пытается найти способ сохранить власть. Сначала он хочет перемирия на фронте, чтобы дать передышку войскам», — отметил Миронов в беседе с RT.

«Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами.