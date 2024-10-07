Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области

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Особенности рельефа — главная трудность в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости оператор дронов с позывным Метис.
По словам бойца, лес в регионе гораздо плотнее, чем, например, в Донецкой народной республике. Метис отметил, что в Курской области лучше работают средства радиоэлектронной борьбы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели труднее», — пояснил солдат ВС РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова