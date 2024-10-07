Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области

Запад смеется над попытками ВСУ перехватить инициативу в конфликте с Россией за счет действий в Курской области, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. По его словам, удерживание позиций в Курской области не имеет никакого смысла.