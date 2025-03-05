«Не скажу круче, чем Трамп»: в России ответили на отказ Зеленского от уступок территории

Фото: iStock/IherPhoto
Никто не отдаст Киеву новые регионы Российской Федерации, тем более что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя очередное заявление Владимира Зеленского об отказе от уступок территории. По его словам, Киев потерял даже последний свой козырь — возврат российских территорий в обмен на мир.
«Круче, чем сказал Трамп, я, наверное, не скажу. Когда у него спросили про территорию, он заявил: «Ну идите и заберите». Как это возможно, мы положили столько парней там. Каждый наш боец стоит на вес золота. Никто ничего не собирается отдавать. Они вошли в состав Российской Федерации, а мы своей землей не торгуем», — подчеркнул эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь политолог Юрий Светов обратил внимание на то, что Зеленский уже выразил свои сожаления о перепалке с Трампом в Белом доме, и назвал это продолжением хамства главы киевского режима. В разговоре с RT аналитик отметил, что главного, а именно извинений, от Зеленского не последовало.
«А его премьер-министр Шмыгаль вообще замечательную фразусказал: «Мы готовы к равноправному диалогу с Соединенными Штатами Америки, с президентом США». Простите, какой равноправный диалог может быть между тем, кто дал миллиарды долларов, и тем, кто забрал эти деньги и даже не хочет говорить спасибо?» — подчеркнул Светов.Читайте также:
В Совфеде назвали самую большую ошибку, которую может совершить Зеленский
Окружение Суджи, зачистка Куриловки и котел для ВСУ в Меловом: обстановка в Курской области
«Мрачное послание»: удар ВС РФ по полигону ВСУ стал предупреждением для Запада
Данил Пономарев