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«Не скажу круче, чем Трамп»: в России ответили на отказ Зеленского от уступок территории

Военэксперт Кошкин: никто не отдаст Киеву новые регионы РФ
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Никто не отдаст Киеву новые регионы Российской Федерации, тем более что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя очередное заявление Владимира Зеленского об отказе от уступок территории. По его словам, Киев потерял даже последний свой козырь — возврат российских территорий в обмен на мир.
«Круче, чем сказал Трамп, я, наверное, не скажу. Когда у него спросили про территорию, он заявил: «Ну идите и заберите». Как это возможно, мы положили столько парней там. Каждый наш боец стоит на вес золота. Никто ничего не собирается отдавать. Они вошли в состав Российской Федерации, а мы своей землей не торгуем», — подчеркнул эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь политолог Юрий Светов обратил внимание на то, что Зеленский уже выразил свои сожаления о перепалке с Трампом в Белом доме, и назвал это продолжением хамства главы киевского режима. В разговоре с RT аналитик отметил, что главного, а именно извинений, от Зеленского не последовало.
«А его премьер-министр Шмыгаль вообще замечательную фразусказал: «Мы готовы к равноправному диалогу с Соединенными Штатами Америки, с президентом США». Простите, какой равноправный диалог может быть между тем, кто дал миллиарды долларов, и тем, кто забрал эти деньги и даже не хочет говорить спасибо?» — подчеркнул Светов.
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Сенатор Пушков: нет большей ошибки для Киева, чем конфликт с США в расчете на ЕС
05 марта 2025, 15:24

Владимир Зеленский

Нет большей ошибки, которую может совершить Киев, чем развязать конфликт с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая на поддержку Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Владимир Зеленский ведет ситуацию к тупику, так как американский лидер не станет отступать.
«Зеленский сознательно загоняет ситуацию в тупик. Трамп не пойдет на попятную. Кризис украинской политики углубляется, неадекватность решений Киева возрастает. Нет большей ошибки для Киева, как вступить в конфликт с главой США в расчете на Европу», — приводят argumenti.ru слова сенатора.
В то же время в Госдуме прокомментировали инициативу премьер-министра Великобритании Кира Стармера о продолжении военной поддержки Украины даже после заключения мира. Депутат Алексей Чепа в беседе с RT назвал такие намерения безумными, так как соглашение еще даже не подписано, а оно, к примеру, может подразумевать отказ от вооружения Украины.
«Если они говорят с американцами, они говорят одно. Но если они говорят с Украиной — говорят другое. Возможно, это заявление адресовано киевским подопечным для того, чтобы их взбодрить в сегодняшней непростой для них ситуации», — поделился парламентарий.
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В Москве избили волонтёра СВО из-за наклейки Z на автомобиле
05 марта 2025, 15:16

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В Москве избили волонтёра СВО и прокололи шины на его автомобиле с наклейкой Z. Об этом пострадавший Егор Железняков рассказал в беседе с «Лентой.ру».
По словам мужчины, он неоднократно ездил в зону боевых действий, где оказывал гуманитарную помощь как военным, так и гражданским. На заднем стекле его автомобиля наклеены символ спецоперации Z и группировки войск «Север». Символика привлекла внимание неизвестного, который выступает против СВО.

По словам Железнякова, вечером 2 марта он припарковал автомобиль во дворе дома в Чертанове Южном. А утром, собираясь ехать на работу, обнаружил проколы двух задних колёс.

Мужчина попросил знакомых проверить камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие произошедшее. Вечером, возвращаясь домой, Железняков позвонил в полицию и попросил вызвать наряд к своему дому. Пока он ждал правоохранителей, увидел своего обидчика, идущего с ребёнком. Спокойно и без наездов Егор подошёл к мужчине и спросил, зачем тот повредил его автомобиль. В ответ получил: «За зетку».

После этого началась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник негативно высказывался в адрес участников СВО и волонтёров. Затем мужчина схватил Железнякова за голову и начал угрожать, что разобьёт ей стекло машины. В итоге пострадавшему удалось бежать. Его госпитализировали в Первую Градскую больницу, где диагностировали ушиб шеи из-за падения на бордюр.

Егор написал заявление в полицию.

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Армия России освободила от ВСУ село Привольное в ДНР

ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, ВС РФ прорываются под Угледаром и атакуют в Торецке: последние новости СВО
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Окружение Суджи, зачистка Куриловки и котел для ВСУ в районе Мелового: обстановка в Курской области
До полного окружения Суджи осталось менее 10 км
05 марта 2025, 15:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Менее 10 км осталось до полного окружения Суджи Курской области российскими силами, оставшиеся в городе боевики ВСУ частично отрезаны от снабжения и возможности ротации. В такой обстановке противник сможет удерживать населенный пункт от двух недель до двух месяцев. Такие данные приводит Mash со ссылкой на морпехов из 810-й бригады, освобождающих российские земли.
По данным издания, подразделения ВСУ, находящиеся в Судже, частично лишились доступа к боекомплектам после регулярных обстрелов их позиций и захламления трассы, часть которой уходит в Сумскую область. ВС РФ держат данную дорогу под огневым контролем и полностью контролируют передвижение украинской боевой техники.

Кроме того, российские бойцы вытеснили боевиков ВСУ за пределы хутора Новенькое и зашли в село Локня, которое находится между Лебедевкой и Малой Локней. Сейчас левый берег реки Локня находится под полным контролем ВС РФ.

Военный Telegram-канал Condottiero также пишет об успехах ВС РФ в районах поселков Меловой и Гоголевка.

«Горловина котла сужается в районе нп. Меловой — Гоголевка. ВСУ выводят часть сил и средств по оставшейся дороге, которая уже под полным огневым контролем ВС РФ», — говорится в сообщении.

За последние несколько дней российские силы зачистили или освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.

На сегодняшний день основные бои идут в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а также вблизи Гуево и Махновки.



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Армия России освободила от ВСУ село Привольное в ДНР
05 марта 2025, 14:21

Фото: iStock/Ozkan Ongel

Армия России освободила от ВСУ село Привольное в ДНР. Об этом 5 марта сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также российские бойцы поразили подразделения противника в нескольких населенных пунктах ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей.

ВСУ потеряли не менее 175 человек живой силы, а также боевую технику, в том числе западного производства.

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«Мрачное послание»: удар ВС РФ по полигону ВСУ стал предупреждением для Запада
IB: удар по полигону ВСУ с иностранными наемниками был посланием Западу от РФ
05 марта 2025, 14:06

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Российский удар по полигону ВСУ с иностранными наемниками в Днепропетровской области являлся мрачным посланием Западу. Так считает независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич, свое мнение он выразил в статье для InfoBRICS.
«Россия достаточно ясно указывала, что не потерпит военных НАТО на Украине. Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять "миротворцев" и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли», — говорится в статье.

Боснич призвал военных стран Запада, которые находятся на Украине и принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, покинуть страну, так как именно иностранные наемники стали главными целями для российских сил.

1 марта в Минобороны РФ доложили, что ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил до 150 украинских военных, включая 30 иностранных инструкторов, на полигоне ВСУ в Днепропетровской области.

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