В Совфеде назвали самую большую ошибку, которую может совершить Зеленский

Менее 10 км осталось до полного окружения Суджи Курской области российскими силами, оставшиеся в городе боевики ВСУ частично отрезаны от снабжения и возможности ротации. В такой обстановке противник сможет удерживать населенный пункт от двух недель до двух месяцев. Такие данные приводит Mash со ссылкой на морпехов из 810-й бригады, освобождающих российские земли.