Владимир Зеленский
Нет большей ошибки, которую может совершить Киев, чем развязать конфликт с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая на поддержку Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Владимир Зеленский ведет ситуацию к тупику, так как американский лидер не станет отступать.
«Зеленский сознательно загоняет ситуацию в тупик. Трамп не пойдет на попятную. Кризис украинской политики углубляется, неадекватность решений Киева возрастает. Нет большей ошибки для Киева, как вступить в конфликт с главой США в расчете на Европу», — приводят argumenti.ru слова сенатора.В то же время в Госдуме прокомментировали инициативу премьер-министра Великобритании Кира Стармера о продолжении военной поддержки Украины даже после заключения мира. Депутат Алексей Чепа в беседе с RT назвал такие намерения безумными, так как соглашение еще даже не подписано, а оно, к примеру, может подразумевать отказ от вооружения Украины.
«Если они говорят с американцами, они говорят одно. Но если они говорят с Украиной — говорят другое. Возможно, это заявление адресовано киевским подопечным для того, чтобы их взбодрить в сегодняшней непростой для них ситуации», — поделился парламентарий.Читайте также:
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