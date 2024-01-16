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Бойцы ВСУ всё чаще жалуются на рост давления со стороны российских войск на Купянском направлении.
Об этом сообщил французский телеканал BFM TV. Украинский военнослужащий Промин сообщил, что русская армия наступает на позиции ВСУ со всех сторон.
Сообщается, что на Купянском направлении идут интенсивные бои в условиях плохих погодных условий. Бойцы ВСУ недовольны тем, что их сограждане и западные партнеры начали забывать о происходящем на фронте.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии сообщил, что спецоперация на Украине предотвратила начало третьей мировой войны. По его словам, начало третьей мировой войны привело бы к мировой катастрофе. Но российские военные смогли встать на защиту всего мира.
Володин подчеркнул, что такого исхода событий удалось избежать, поскольку российские Вооружённые силы ведут борьбу с нацизмом, защищают мир и спокойствие не только россиян, но и граждан друг государств, в том числе и европейских.
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«Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», —говорит боец ВСУ.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии сообщил, что спецоперация на Украине предотвратила начало третьей мировой войны. По его словам, начало третьей мировой войны привело бы к мировой катастрофе. Но российские военные смогли встать на защиту всего мира.
Володин подчеркнул, что такого исхода событий удалось избежать, поскольку российские Вооружённые силы ведут борьбу с нацизмом, защищают мир и спокойствие не только россиян, но и граждан друг государств, в том числе и европейских.
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Мария Фирсова