В ВСУ жалуются на рост давления со стороны российских войск под Купянском

Второй Западный окружной военный суд отправил бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова в колонию общего режима на шесть лет за причастность к поставке некачественных радиолокационных комплексов, которые должны были защищать Крымский мост от украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.