«Не только Patriot»: Российские истребители сразились в небе Украины с F16

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В зоне специальной военной операции российские истребители вступили в огневой контакт с украинскими самолётами F-16 производства США, которые поступили в ВСУ из Нидерландов. Между нашим Су-35С и этим «интернационалом» произошёл ракетный бой на дальней дистанции.
Со стороны Воздушно-космических сил (ВКС) России потерь нет, сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель». Что касается возможных потерь со стороны противника, то оттуда, как отмечают военкоры, поступает противоречивая информация. Предположительно, со стороны Украины в обмене ракетными ударами участвовал истребитель F-16AM Block 20 MLU.
Согласно данным из открытых источников, Дания и Нидерланды поставили в ВСУ как минимум два десятка самолётов F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»). В первые же дни один из них был по ошибке сбит самими украинцами при помощи американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Ещё один истребитель позднее уничтожила российская ПВО.
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Согласно данным из открытых источников, Дания и Нидерланды поставили в ВСУ как минимум два десятка самолётов F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»). В первые же дни один из них был по ошибке сбит самими украинцами при помощи американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Ещё один истребитель позднее уничтожила российская ПВО.
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Александр Бойцов