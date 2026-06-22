«Некая заноза»: политолог оценил планы Запада по смене Зеленского
Политолог Дудчак: Зеленский мешает восстановлению диалога Запада с РФ
Западу необходимо восстановление диалога с Россией, а Владимир Зеленский этому мешает. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
Ранее экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук заявил, что коллективный Запад запустил «механизмы замены Зеленского», которые уже не остановить. Дудчак же в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что Зеленский уже многим надоел, несмотря на выполнение всех приказов со стороны Запада.
«То, что сегодня в Европе заговорили о необходимости замены Зеленского, отчасти свидетельствует о том, что у коллективного Запада есть серьезные проблемы, которые он пытается прикрыть политическим блефом. Западу нужны переговоры с Россией. Зеленский же представляет собой некую занозу, которая сидит в этом процессе и всем мешает», — уверен эксперт.
Он подчеркнул, что документы о мире можно подписывать только с легитимной властью. В этой связи Запад думает представить более подходящего персонажа, а Зеленского «просто убрать» для ускорения процесса, заключил Дудчак.