22 июня 2026, 18:26

Политолог Дудчак: Зеленский мешает восстановлению диалога Запада с РФ

Владимир Зеленский

Западу необходимо восстановление диалога с Россией, а Владимир Зеленский этому мешает. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Ранее экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук заявил, что коллективный Запад запустил «механизмы замены Зеленского», которые уже не остановить. Дудчак же в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что Зеленский уже многим надоел, несмотря на выполнение всех приказов со стороны Запада.





«То, что сегодня в Европе заговорили о необходимости замены Зеленского, отчасти свидетельствует о том, что у коллективного Запада есть серьезные проблемы, которые он пытается прикрыть политическим блефом. Западу нужны переговоры с Россией. Зеленский же представляет собой некую занозу, которая сидит в этом процессе и всем мешает», — уверен эксперт.