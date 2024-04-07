При украинской атаке на ЗАЭС пострадали три сотрудника станции

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Три сотрудника Запорожской АЭС были ранены в результате атаки ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Росатома.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии, отметили в ведомстве.
Нападение произошло ранее 7 апреля. Украинские войск нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.
По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, атака была осуществлена при помощи беспилотника. Однако критических повреждений не зафиксировано, и радиационный фон не превышает естественных уровней.
Ранее в этот же день украинские беспилотники также обстреляли территорию ЗАЭС, цели их атаки оказались в районе столовой и грузового порта. Замечено, что за 20 минут до нападения беспилотника эксперты МАГАТЭ производили обычный обход данного участка.
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Нападение произошло ранее 7 апреля. Украинские войск нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.
По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, атака была осуществлена при помощи беспилотника. Однако критических повреждений не зафиксировано, и радиационный фон не превышает естественных уровней.
Ранее в этот же день украинские беспилотники также обстреляли территорию ЗАЭС, цели их атаки оказались в районе столовой и грузового порта. Замечено, что за 20 минут до нападения беспилотника эксперты МАГАТЭ производили обычный обход данного участка.
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Артем Кузьмин