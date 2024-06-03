«Не вышло»: План Зеленского по привлечению Азии к Украине провалился

Активные противостояния зафиксированы сразу на нескольких участках фронта. ВСУ пытаются сдержать позиции, а ВС РФ теснят противника и стремятся занять новые рубежи. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, какие новые позиции заняли российские войска расскажет редакция «Радио 1».