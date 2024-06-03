«Не вышло»: План Зеленского по привлечению Азии к Украине провалился

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удалось настроить азиатские страны на поддержку Киева, об этом пишет американское издание Washington Post.
«Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — рассуждает автор статьи.
По словам профессора Национального университета Сингапура Раджи Мохана, в странах Азии не верят в риторику Запада. По их словам, разница между тем, что политики стран Евросоюза и Североатлантического говорят и тем, что они делают — колоссальна.
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