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«Не вижу смысла»: Кагарлицкий** выступил с заявлением

Социолог Борис Кагарлицкий** потребовал не включать его в списки на обмен
Фото: istockphoto/OlFedv

Фото: istockphoto/OlFedv

Социолог Борис Кагарлицкий** попросил не включать его в списки обмена заключенными. Его слова цитирует РБК.
«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме. В конце концов, для левого политика или для обществоведа в России тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск, который надо принять, когда выбираешь данный путь», — сказано в заявлении.
Кагарлицкого взяли летом прошлого года по статье об оправдании терроризма. По версии следствия, он раскритиковал спецоперацию на Украине и поддержал практику взрывов для решения о прекращении боевых действий. Речь шла о теракте на Крымском мосту в 2022 году.



Сам Кагарлицкий считает, что ему приписывают неподтвержденное мнение и опираются на двусмысленный заголовок опубликованной видеозаписи.

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*Признан иноагентом в РФ.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
#мир
#россия
#криминал
#тюрьма
#новости
Бойцы ВС РФ беспрепятственно зашли в села Гремяч и Муравьи под Черниговом
Военэксперт Рожин: Бойцы ВС РФ зашли в села Гремяч и Муравьи под Черниговом
15 ноября 2024, 13:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы ВС РФ смогли беспрепятственно зайти в села Гремяч и Муравьи Черниговской области и водрузили там российские флаги. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
«ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу на территорию Черниговской области, зашли в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги», — говорится в авторском Тelegram-канале Рожина Colonelcassad.

Он предположил, что украинских пограничников из Черниговской области отправили на удержание территорий Курской области.

При этом Рожин подчеркнул, что российские командование пока не раскрывает свои планы по действиям на территории Черниговской области.
Напомним, ранее села Гремяч и Муравьи использовали боевики РДК в качестве точки, откуда они предпринимали попытки вторжения на территорию Брянской области.

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#село
#вс рф
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Свыше тысячи бойцов СВО подали заявки на программу «Время героев»
Бойцы СВО регистрируются на отбор во второй поток программы «Время героев»
15 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/zim286

Свыше тысячи бойцов спецоперации, включая ветеранов, подали заявки на отбор во второй поток программы «Время героев», сказано в Telegram программы. Уточняется, что регистрация началась в пятницу, 15 ноября.
Накануне объявили о том, что формируется второй поток обучения на магистерской программе и подвели итоги второго модуля прошлого потока.

На новые ответственные должности назначили 12 человек. В частности, речь идет о полномочном представителе главы государства в Уральском федеральном округе Артеме Жоге, руководителе Тамбовского региона Евгении Первышове, главе «Движения первых» Артуре Орлове и сенаторе Алексее Кондратьеве. Врио главы Еврейской автономной области назначена Мария Костюк.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

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#мир
#россия
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#новости
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ВС РФ освободили село Степановка в ДНР
15 ноября 2024, 12:44

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Армия России освободила от присутствия подразделений ВСУ село Степановка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также там напомнили, что за прошедшую неделю армия России освободила в ДНР Вознесенку и Волченку.

По данным МО РФ, за минувшую неделю потери ВСУ на данном направлении составили порядка более 3235 человек. Также было уничтожено пять танков противника, в том числе немецкий «Leopard», 26 ББМ, включая «Marder» производства ФРГ, и два американских бронетранспортера М113, а также 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.

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#армия
#армия россии
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#всу
#вс рф
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«Придется»: чем в США пригрозили Украине
Politico: Киеву пригрозили территориальными уступками при урегулировании
15 ноября 2024, 12:19

Фото: istockphoto/sb2010

В случае урегулирования конфликта на Украине при помощи республиканца Дональда Трампа, киевский режим будет вынужден уступить территории, сообщает Politico.
«Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки», — сказано в материале.

Новоизбранный президент США говорил во время выборов, что способен прекратить кризис в республике «за сутки». Ранее он также заявлял, что боевые действия пора заканчивать, и обещал работать над этим «усердно». Подробности своего плана политик не раскрыл.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. По предположениям экспертов, переговоры России и Украины могут состояться уже 21-го.

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#конфликт
#война
#сво
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«Задумано специально»: что хотят сделать с Зеленским генералы ВСУ
Аналитик Меркурис: боевики ВСУ хотят убрать Зеленского
15 ноября 2024, 12:00

Владимир Зеленский (справа)

Боевики ВСУ специально ограждают Владимира Зеленского от реальных данных, чтобы убрать его, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует <…>, и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его», — сказал эксперт.
Меркурис добавил, что сегодня Зеленский не способен воспринять плохие вести, поэтому его «обволакивают» приятными.

Ранее во Франции высказались, что «безумие Зеленского не знает границ». На этот счет поделился мнением глава одной французской партии.

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#мир
#украина
#война
#сво
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#владимир зеленский
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95-летний ветеран из Воронежской области отдал 2,2 млн рублей бойцам СВО
15 ноября 2024, 11:45

Фото: iStock/blinow61

Ветеран Владимир Сычев из Воронежской области отдал все свои накопления на нужды бойцов спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронежское».
По данным издания, Сычев является ветераном Корейской войны. Мужчине 95 лет. Бойцам СВО он отдал 2,2 миллиона рублей. Эти деньги он копил много лет и решил пожертвовать их на поддержку военных на передовой.

Ранее сообщалось, что подмосковная «Единая Россия» отправила в октябре около 300 тонн гумпомощи в зону СВО и жителям новых регионов. По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в октябре депутаты Госдумы, Мособлдумы и коллеги в муниципалитетах собрали и отправили на фронт порядка 300 тон гуманитарной помощи. Всего же с начала спецоперации подмосковные единороссы отправила порядка 12,5 тыс. тонн гуманитарных грузов. Эта работа будет продолжена.

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ВСУ массово бегут из окружения под Курахово
ВСУ пытаются вывести силы с позиций под Курахово
15 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ пытаются массово выводить личный состав с позиций к югу и юго-востоку от Курахова, которые оказались в клещах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская разведка заметила присутствие англоязычных и польских наемников в районе Купянска Харьковской области. Он уточнил, что абоненты находятся непосредственно на линии фронта и в тылу. При этом большая часть переговоров проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.

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Украинские дроны атаковали автомобиль военно-гражданской администрации Харьковской области
Ганчев: дроны ВСУ атаковали автомобиль российской ВГА в Харьковской области
15 ноября 2024, 11:12

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В Харьковской области произошла атака украинских FPV-дронов на автомобиль, принадлежащий российской военно-гражданской администрации (ВГА). Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
По информации Ганчева, инцидент произошел во время доставки гуманитарных грузов жителям освобождённой территории. Четыре украинских дрона атаковали автомобиль, однако сотрудники ВГА, находившиеся в нем, успели покинуть транспортное средство и укрыться. В результате атаки никто не пострадал. Автомобиль УАЗ получил значительные повреждения, однако на момент удара он был без груза, так как газовые баллоны уже были развезены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#вс рф
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«Ужасающе!»: во Франции высказались о Зеленском
Политик Дюпон-Эньян: безумие Зеленского не знает границ
15 ноября 2024, 11:08

Владимир Зеленский

Безумие Владимира Зеленского не знает границ, и его нужно остановить, написал в соцсетях глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
«Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу мощностью, эквивалентной Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке», — написал он.
Перед этим журналисты Times, ссылаясь на доклад украинских исследователей для Минобороны, информировали, что киевский режим может разработать ядерное оружие за месяцы, если Вашингтон сократит поддержку.

Ранее сообщалось, какой сигнал послали Западу из России.

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В районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#владимир зеленский
#франция
#сша
#ядерное оружие
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