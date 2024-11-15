«Не вижу смысла»: Кагарлицкий** выступил с заявлением

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Социолог Борис Кагарлицкий** попросил не включать его в списки обмена заключенными. Его слова цитирует РБК.
«Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме. В конце концов, для левого политика или для обществоведа в России тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск, который надо принять, когда выбираешь данный путь», — сказано в заявлении.Кагарлицкого взяли летом прошлого года по статье об оправдании терроризма. По версии следствия, он раскритиковал спецоперацию на Украине и поддержал практику взрывов для решения о прекращении боевых действий. Речь шла о теракте на Крымском мосту в 2022 году.
Сам Кагарлицкий считает, что ему приписывают неподтвержденное мнение и опираются на двусмысленный заголовок опубликованной видеозаписи.
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*Признан иноагентом в РФ.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Никита Кротов