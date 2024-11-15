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Президентские выборы в США пока никак не на ситуации на фронте для ВСУ, однако украинские солдаты в Харьковской области предчувствуют надвигающуюся бурю. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на украинских корреспондентов.
«Командир подразделения с позывным Кот знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — говорится в статье.
Другой украинский военный с позывным «Толстый» рассказал изданию, что от новостей ему «иногда хочется сдаться».
Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал последствия боев в районе Покровска, где вдоль дороги видны сгоревшие бронетранспортеры Bradley и останки украинских военных.
В своем репортаже Газдиев демонстрирует разрушенную технику и описывает следы отступления украинских войск.
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