Трамп впервые заявил, что не верит в победу Украины

20 октября 2025, 19:14

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует глубокая взаимная неприязнь, что серьёзно осложняет заключение мирной сделки в конфликте между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.