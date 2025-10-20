Трамп впервые заявил, что не верит в победу Украины
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует глубокая взаимная неприязнь, что серьёзно осложняет заключение мирной сделки в конфликте между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.
Американский лидер отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, мира всё же можно добиться. Однако сейчас он не верит в окончательную победу Украины, хотя ранее допускал такой вариант.
Ранее в этот день глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил о готовности страны открыть воздушный коридор для самолёта Путина, чтобы российский президент смог добраться до Венгрии, где у него запланирована встреча с Трампом.
Читайте также: