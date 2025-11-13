Мерц попросил Зеленского принять меры против выезда молодежи с Украины

13 ноября 2025, 21:45

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Канцлер Германии Фридрих Мерц 13 ноября обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры, чтобы молодые украинцы не возвращались в ФРГ «в большом и все возрастающем числе».