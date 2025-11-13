Мерц попросил Зеленского принять меры против выезда молодежи с Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц 13 ноября обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры, чтобы молодые украинцы не возвращались в ФРГ «в большом и все возрастающем числе».
Как передают «Известия», немецкий политик заявил об этом на конгрессе в Берлине.
По его словам, упомянутые люди нужны Украине для прохождения военной службы. Мерц также заявил, что Германия намеревается перестроить систему социальных выплат так, чтобы у беженцев была большая мотивация работать, а не оставаться на пособиях.
