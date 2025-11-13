Достижения.рф

Зеленский побывал в Запорожской области на фоне коррупционного скандала

Зеленский побывал в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о визите в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где он встретился с боевиками 128-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.



Соответствующую информацию приводит «Газета.ру» 13 ноября.

«Спасибо за защиту государства, нашей территориальной целостности, за то, что помогаете друг другу. Многие важные вопросы с военными обсудили», — говорится в посте Зеленского.

Визит на передовую состоялся на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала.

Ранее сообщалось, в чем глава киевского режима намеревается обвинить своих командиров.
