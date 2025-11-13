Зеленский побывал в Запорожской области на фоне коррупционного скандала
Зеленский побывал в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о визите в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, где он встретился с боевиками 128-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Соответствующую информацию приводит «Газета.ру» 13 ноября.
«Спасибо за защиту государства, нашей территориальной целостности, за то, что помогаете друг другу. Многие важные вопросы с военными обсудили», — говорится в посте Зеленского.
Визит на передовую состоялся на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала.
Ранее сообщалось, в чем глава киевского режима намеревается обвинить своих командиров.