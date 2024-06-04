«Не знает, как заставить»: все меньше украинцев хотят воевать с РФ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Все меньше украинцев хочет воевать с РФ. Такое мнение в подкасте издания The New York Times на YouTube высказал журналист Эндрю Крамер.
«Все меньше и меньше людей хочет воевать», – сказал Крамер.
Он также добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не знает, как заставить их сражаться».
Также, по мнению Крамера, в украинских боевиках копится усталость, а у призывников нет желания вступать в ряды ВСУ.
Журналист подчеркивает, что мужчины боятся задержаний сотрудниками военкоматов. Крамер отметил, что сейчас даже есть приложения, отслеживающие перемещение представителей комиссариатов.
Для примера он назвал приложение «Погода в Киеве», предупреждающее о вручении повесток в определенной точке города под видом якобы дождя.
С конца февраля 2022 года на Украине действует военное положение, а в мае этого года принят закон, согласно которому повестка считается врученной призывнику, даже, если он не видел ее лично.
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Никита Кротов