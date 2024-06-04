Рогов: ВС РФ отбросили ВСУ к северным окраинам Старомайорского в ДНР

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские войска отбросили подразделения боевиков ВСУ к северным окраинам населенного пункта Старомайорское в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Продвинулись в Старомайорском, успех развивается, сдвигаем врага уже на северные окраины населенного пункта», – сказал Рогов.
Собеседник добавил, что украинские неонацисты срочно перебрасывают живую силу и технику из населенного пункта Макаровка.
Рогов также добавил, что восточнее Урожайного есть динамика. Там ВС РФ заняли лесопосадки, ранее занятые ВСУ.
«То есть не только вошли в Урожайное, но и обходят его», – сказал Рогов.
До этого сообщалось о переходе большей части Старомайорского под контроль ВС РФ. Россия продолжает спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации.
Читайте также:
«Громозека против гомосеков»: Рогов высмеял западных журналистов за статью о танке ВС РФ
Рогов: ВС РФ расширили зону контроля за Работино на Ореховском направлении
Рогов: Эффективность ударов ВС РФ по логистическим центрам противника выше
Никита Кротов