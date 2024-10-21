Небензя: многие страны глобального Юга стали трезво оценивать конфликт на Украине

Василий Небензя (Фото: сайт Кремля)
Многие страны глобального Юга и Востока начинают трезво оценивать конфликт на Украине и лучше понимать коренные причины его возникновения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова передает ТАСС.
«У большинства делегаций стран Глобального Юга и Востока формируется более трезвая оценка украинского кризиса, в том числе приходит понимание коренных причин его возникновения», — заявил Небензя.
По его словам, правильному восприятию способствует работа по разъяснению позиции РФ. Небензя уточнил, что российская сторона привлекает внимание к преступлениям Украины и прямой вовлеченности Запада в конфликт.
Кроме того, он обратил внимание на то, что после эскалации ситуации в секторе Газа были четко замечены двойные стандарты США и их союзников, которые навязывали украинскую повестку, вместо того, чтобы решать более насущные международные проблемы. И этот факт не остался незамеченным российскими партнерами, заключил Небензя.
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