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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки.


Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака произошла в 16:00.

Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал, что погиб мирный житель во время атаки украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица).

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Порошенко*: В последнее время власти Киева перестали использовать слово «победа»
16 декабря 2024, 18:49

Пётр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

В последнее время украинские власти изменили риторику, говоря о конфликте с Россией. И военные, и чиновники практически перестали употреблять слово «победа» в разговорах на эту тему.
На такую особенность обратил внимание бывший президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко*.

«В течение последних трех недель слово "победа" исчезло из речевого обихода властей», — написал бывший глава соседней страны.

Политик и бизнесмен также отметил, что по забавному совпадению это произошло сразу после того, как нелегитимный президент Зеленский представил свой так называемый «план победы». По словам Порошенко*, теперь речь идёт лишь о заморозке конфликта и поиске формулы мира.

«Власть, народ и государство, не верящие в свою победу, обречены на поражение», — заявил экс-президент Украины.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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ВС РФ ликвидировали 350 боевиков ВСУ на огнеупорном заводе в Часов Яре
16 декабря 2024, 18:44

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские десантники ликвидировали 350 из 700 боевиков ВСУ, окружённых в районе огнеупорного завода в Часов Яре, до этого всем им предлагали сдаться в плен. Об этом сообщает Mash.
Издание пишет, что выжившие боевики сбежали к стадиону и зданию горсовета. Из радиоперехватов удалось выяснить, что большинством выживших являются иностранные наёмники, которые оперативно покинули занимаемые позиции при приближении российских бойцов.

Сейчас они пытаются удержать оборону на западе города, пока военные теробороны роют окопы в Дружковке в 20 км от Часов Яра. По этим позициям активно работает артиллерия, уничтожая строительную технику бригад ВСУ.

Тем временем армия России удерживает все подступы в южной части города, а на севере российские силы смогли продвинуться на 900 метров. Активнее всего в штурме завода участвовали десантники из 98-й воздушно-десантной дивизии.

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Супруги из ДНР рассказали о зверствах ВСУ и своем спасении
16 декабря 2024, 18:33

Фото: iStock/Jakub Laichter

Супруги Игорь и Мария из Михайловки в ДНР рассказали о зверствах ВСУ и том, как им удалось спастись. Семья пережила многочисленные обстрелы, Мария получила тяжелое ранение, и в сентябре 2024 года они все же смогли покинуть село и встретить российских военных.
«Когда ВСУ поняли, что теряют Михайловку, как будто решили выместить все зло на гражданских. <…> Нам прямо сказали украинские солдаты, не стесняясь: «Спалим ваше село, когда будем уходить». И они так и сделали — сначала уничтожили его, а потом сожгли дотла. Использовали все, что было в их распоряжении: дроны «Баба-яга», минометы, танки, Bradley. Стерли село с лица земли», — рассказал Игорь в беседе с RT.
Тем временем глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что под контролем ВСУ осталось около 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а ЛНР и вовсе менее 1%. Министр подчеркнул, что за 2024 год российские военные смогли освободить от украинских боевиков 4,5 тысячи квадратных километров, сообщает Общественная Служба Новостей.

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В Британии заявили, что Украина может сделать мирные переговоры невозможными
Foreign Policy: Киев может сделать переговоры РФ и США невозможными
16 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/FabrikaCr

Украина может сделать переговоры невозможными еще в самом начале мирного процесса. Так считает британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен. Свое мнение он описал в статье для издания Foreign Policy.
«В переговорах участвуют три стороны: Украина, Россия и Соединенные Штаты. Однако на начальных этапах переговоры должны вестись между Соединенными Штатами и Россией», — считает Ливен.

Он отметил, что Украина на переговорах не сможет обсудить все то, что ее волнует. Кроме того, гарантии, которые стране предоставит Запад, также не зависят от мнения и желаний Киева.

Ливен уверен, что присутствие Украины на начальных этапах переговоров может сделать их невозможными, ввиду сложности этого процесса. По его словам, любой компромисс быстро станет известен широкой общественности и вызовет протесты в Европе, на Украине, в конгрессе США, в мировых средствах массовой информации.

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На Западе уничтожение четырёх ЗРК Patriot назвали разрушительным ударом для ВСУ
Меркурис: уничтожение четырёх ЗРК Patriot стало разрушительным ударом для ВСУ
16 декабря 2024, 17:30

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Уничтожение российскими войсками четырёх систем ЗРК Patriot на Украине стало разрушительным ударом для ВСУ. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что этот разрушительный для украинской армии удар снова показал воздушное главенство армии России.

Также Меркурис указал на то, что попытки западных союзников оказать помощь Украине поставками систем ПВО, самолётов и ракет не увенчались успехом, поскольку всё оружие и военная техника в краткие сроки уничтожаются российскими войсками.

Днём ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства. Также были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной технике ВСУ.

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#военная минобороны
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ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР – Белоусов
16 декабря 2024, 17:13

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что украинские войска контролируют менее 1% Луганской Народной Республики. При этом под их контролём всё ещё находятся 25-30% территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что российские войска в зоне СВО перешли в непрекращающееся наступление, что указывает на перелом в украинском конфликте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ перешли в непрекращающееся наступление в зоне СВО
Депутат Колесник: ВС РФ перешли в непрекращающееся наступление
16 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска перешли в непрекращающееся наступление, что указывает на перелом в украинском конфликте. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».
В настоящее время бойцы ВС РФ постоянно наступают. Например, так происходит в Курахово и Красноармейском, где удалось взять все узловые и стратегические объекты. Отступать сейчас российские военные перестали совсем.

ВСУ, напротив, деморализованы, их боевой дух сломлен. Наиболее заметно это стало после удара новейшей российской ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепропетровске, уточнил Колесник.

Депутат отметил, что украинские войска постоянно отступают, их сопротивление слабое. Бойцы не понимают, за что они сражаются, что является ещё одним признаком перелома в конфликте.

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Шольц сделал очередное заявление об отправке военных и Taurus на Украину
Шольц: ФРГ не будет помогать Украине в ущерб своей безопасности
16 декабря 2024, 16:27

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не отправит на Украину свои войска и дальнобойные ракеты Taurus, пока он занимает свой пост. Об этом он говорил в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия, которое состоится 16 декабря.
«Мы не делаем ничего, что ставит под угрозу нашу собственную безопасность, и поэтому мы не поставляем Украине никаких крылатых ракет. Это оружие с дальним радиусом действия, которое может применяться глубоко в Россию», — заявил Шольц.

Он также подчеркнул, что Германия не отправит на Украину свои войска, пока он является канцлером страны.

Шольц пояснил, что немцев беспокоит вопрос поддержки Украины, отметив, что Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву.

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Губернатор Воробьёв рассказал о помощи участникам СВО и их семьям в Подмосковье
16 декабря 2024, 16:13

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Московской области несколько медицинских центров занимаются реабилитацией участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«По реабилитации у нас несколько центров. Они завязаны на протезирование, адаптацию и реабилитацию. Большой и заметный центр работает в Коломне. Общая реабилитация у нас – в «Ясенках», это Наро-Фоминский городской округ. Специалисты и сами ребята попросили построить там многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры. Кроме того, в сентябре мы построили по президентскому проекту большой центр для реабилитации слепоглухонемых в Сергиево-Посадском городском округе. Есть ребята, которые нуждаются в адаптации после полученных ранений. Этот центр сегодня работает. Три месяца, как мы его открыли, и ребята получают там все необходимые навыки для профессии и просто для жизни», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».
Воробьёв добавил, что тема помощи участникам СВО и их семьям очень важна и чувствительна. Власти Подмосковья стараются уделять этому внимание.
«Самое важная сегодня для каждой семьи, для всей нашей страны тема – специальная военная операция. В Московской области всегда было большое количество специальных высокопрофессиональных подразделений. Многие ребята ушли служить по контракту. Всё это требует от нас заметного внимания. Их дети, родители, жёны нуждаются в помощи в разных ситуациях. И мы стараемся помогать им в рамках Фонда «Защитники Отечества». На каждой территории у нас есть закреплённые за семьями люди, которые их сопровождают. Мы приняли важные решения по бесплатным детским кружкам, освобождению от транспортного налога. Это системные решения, но есть всегда решения индивидуальные», – добавил глава региона.
Воробьёв напомнил, что дети участников СВО отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново». Это пять больших смен. Дети общаются, посещают интересные познавательные мероприятия.

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