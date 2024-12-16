ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака произошла в 16:00.
Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал, что погиб мирный житель во время атаки украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица).
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Анастасия Ларина