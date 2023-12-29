Военэксперт Матвийчук заявил о методе заставить Украину капитулировать

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что при полной потере ВСУ ВПК и критической инфраструктуре президент Украины Владимир Зеленский подпишет «политическую и военную капитуляции».
«Предположу, сообщения об утреннем массированном ракетном ударе говорят о скором начале новой зимней кампании ВС РФ по уничтожению объектов критической инфраструктуры Украины, в том числе логистики ВСУ. Это один из способов заставить Зеленского подписать политическую капитуляцию. А за политической капитуляцией последует и военная, — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Матвийчук.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что действующие украинские власти активизировали шаги по ужесточению мобилизации с целью получения новой западной помощи.
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