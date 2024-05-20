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Небензя рассказал об отсутствии у Запада супероружия, способного повлиять на ход СВО

Небензя: у Запада нет оружия, которое может переломить ход украинского конфликта
20 мая 2024, 18:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

У Запада нет «супероружия», способного повлиять на ход спецоперации. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — заявил Небензя.

Он отметил, что российские ПВО успешно сбивают ежедневно десятки американских ракет ATACMS, а также бойцами ВС РФ на поле боя уничтожаются «хвалёные Leopard и Abrams».



Небензя подчеркнул, что истребителей F-16 ожидает такая же участь в случае их появления в зоне спецоперации.

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#вс рф
#запад
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У ВСУ в арсенале появились САУ 2С1 «Гвоздика» с «грибами»
20 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

У ВСУ в арсенале появились польские самоходные артиллерийские установки с устройствами, напоминающими грибы. Об этом пишет Российская газета.
Согласно статье, на сайте Lostarmour появилась фотография такой самоходной установки, которую, по предварительным данным, Украине передала Польша. У неё в корме башни размещены два устройства, напоминающие по форме грибы. Предполагается, что это датчики лазерного излучения, которые улавливают работу целеуказателей беспилотников, наводящих на цели высокоточные снаряды.

При атаке такими боеприпасами, САУ будет уничтожена, однако экипаж получает несколько секунд, чтобы попытаться спастись.

Однако существует мнение, что это спутниковая навигация. При этом издание отмечает, что именно САУ «Гвоздика» чаще всего уничтожаются российскими военными. По предварительным оценкам уже ликвидировано более ста единиц подобной техники.

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В США предрекли полное поражение ВСУ в случае одного шага ВС РФ
Риттер: ВСУ ждет полное обрушение обороны при ударе ВС РФ в Сумской области
20 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Оборона начнет рушиться, если армия России откроет дополнительный фронт в Сумской области. В этом уверен отставной разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Если россияне и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, где у украинцев нет войск, все будет решено. В этом случае линия обороны ВСУ станет настолько тонкой, что ее структура начнет рушиться», — считает Риттер.

По его словам, Киеву уже некого мобилизовать для пополнения ВСУ. Из-за этого дальнейшее распыление украинских подразделений приведет армию Украины к тотальному коллапсу.

Ранее стало известно, что среди военнослужащих ВСУ распространено употребление алкоголя и наркотиков. По данным американских журналистов, несмотря на то, что украинские власти запретили на Донбассе продажу алкоголя, боевики могут получить его через контрабандистов или сотрудников СМИ, которым те дают интервью за спиртное.

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Убивают людей и животных: В США рассказали о наркомании и алкоголе в рядах ВСУ
The Daily Beast: боевики ВСУ употребляют алкоголь и наркотики на передовой
20 мая 2024, 18:39

Фото: iStock/Sinenkiy

Среди военнослужащих ВСУ распространено употребление алкоголя и наркотиков.
Об этом пишет издание The Daily Beast. По данным американских журналистов, несмотря на то, что украинские власти запретили на Донбассе продажу алкоголя, боевики могут получить его через контрабандистов или сотрудников СМИ, которым те дают интервью за спиртное.

Один из боевиков рассказал, что видел, как его сослуживцы в состоянии наркотического опьянения убивали мирных жителей и животных.

Журналисты добавляют, что украинские боевики вынуждены прибегать к употреблению наркотиков и алкоголя, чтобы выдержать длительные смены на передовой.

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Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ

Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва армии России в зоне СВО
#всу
#сша
#алкоголизм
#наркотики
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Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ
20 мая 2024, 17:25

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о конфликте между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Украины, передает РИА Новости.
По его словам, причиной конфликта являются коррупционные финансовые потоки, которые спецслужбы не могут поделить.

«Сейчас между СБУ и ГУР существует конфликт. Предприниматели регулярно платили СБУ, но эти деньги в виде откатов или взяток стали поступать в ГУР», — заявил Лисняк.
Он также отметил, что если предприниматель отказывается платить, то одна из сторон начинает на него давить.

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#сбу
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Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва армии России в зоне СВО
Экс-полковник СБУ Стариков: положение ВСУ ухудшается из-за наступления ВС РФ
20 мая 2024, 17:15

Фото: iStock/Jakub Laichter

Для ВСУ ситуация ежедневно становится всё хуже. Такое заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Сейчас они действуют по плану. И эта ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной», — пожаловался Стариков.

По его словам, действия армии России создают проблемы для украинских войск, которые потеряли инициативу на многих направлениях. Теперь им постоянно приходится перебрасывать свои резервы. Он подчеркнул, что потеря любых важных населённых пунктов усугубит и без того тяжёлое положение ВСУ.

Стариков особо отметил, что Украине ни в коем случае нельзя сдавать Часов Яр, а это значит, что на это направление будут перебрасываться резервы на постоянной основе.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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#лето
#страны
#всу
#киев
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Опубликовано первое фото танка ВСУ Leopard 1 с «Ножом» и «Контактом»
ВСУ укрепили танк Leopard 1A5 советской динамической защитой «Контакт»
20 мая 2024, 16:53

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ начали укреплять танки Leopard 1А5 динамической защитой двух типов «Контакт-1» советского производства и украинской ДЗ «Нож». Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал первое фото доработанного танка.
«Контакт» поместили на башню машины, и прикрыли им борт и нижнюю лобовую деталь корпуса. При этом верхняя часть машины получила блоки динамической защиты «Нож».

При этом Leopard 1 в базовой комплектации состоит из листов гомогенной брони, толщина которой не превышает 70 мм. Модификация 1A5DK оснащена сварной башней с разнесенной броней.

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. Отмечается, что эвакуация боевой машины прошла успешно.

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#вс рф
#танк
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В Харьковской области заявили о давлении со стороны ВСУ на эвакуированных граждан
ТАСС: В Харьковской области ВСУ оказывали давление на эвакуированных граждан
20 мая 2024, 16:20

Фото: istockphoto.com/Mariia Kokorina

Украинские националисты оказывают психологическое давление на мирных граждан, пытаясь заставить их эвакуироваться вглубь Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Отмечается, что у одного из жителей села Гатища за пару дней до освобождения населенного пункта боевики ВСУ забрали паспорт. А в случае отказа от эвакуации пригрозили лишить социальных выплат.

«ВСУ, применяя методы запугивания и откровенного мародерства, пытаются вынудить граждан эвакуироваться вглубь территории Харьковской области», — сказал Лисняк.

Ранее Лисняк заявлял о том, что киевский режим готовит «спящих агентов», которые будут передавать информацию о действиях администрации и военных.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Она была начата в феврале 2022 года, когда ЛДНР обратились к властям РФ за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.

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#россия
#всу
#спецоперация
#харьков
#харьковская область
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В США призывают разрешить Украине наносить удары над территорией РФ
Экс-глава ЦРУ: США должны разрешить ВСУ использовать ПВО для уничтожения ракет над РФ
20 мая 2024, 16:09

Фото: iStock/Cristi Croitoru

Штаты должны разрешить ВСУ использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над территорией России, сообщает телеканал CNN.
Такое мнение высказал экс-глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус. По его словам, Киеву нужно разрешить полное использование американских систем ПВО над российским воздушным пространством.

Он добавил, что Запад опасается наличия у Украины «высокого риска потери крупных городов». По его словам, украинская армия находится сейчас «в крайне тяжелом положении».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Украине о запрете ударов по РФ американским оружием во время своего визита в Киев. По его словам, Штаты никогда не давали разрешения на использование своих вооружений за пределами Украины.

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#всу
#сша
#россия
#спецоперация
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Российские бойцы спасли придавленного блиндажом солдата ВСУ
Российские штурмовики спасли придавленного блиндажом украинского солдата
20 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ спасли украинского солдата, которого придавило блиндажом.
Об этом пишет «Российская газета». По данным издания, украинский солдат Валентин Мантипоров, находясь в плену у солдат ВС РФ, рассказал, что они освободили его из-под завалов, когда обнаружили.

По словам Мантипорова, командование ВСУ отправило его вместе с группой на позиции в районе Купянска. Там солдат заставили сооружать блиндаж «на скорую руку». После обстрелов его разрушили и пленный боевик остался под завалами. Украинское командование отказалось помогать солдату.

Как только российские военные обнаружили Мантипорова, то сразу же освободили его, оказав необходимую помощь.

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#вс рф
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