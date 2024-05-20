Небензя рассказал об отсутствии у Запада супероружия, способного повлиять на ход СВО

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У Запада нет «супероружия», способного повлиять на ход спецоперации. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — заявил Небензя.
Он отметил, что российские ПВО успешно сбивают ежедневно десятки американских ракет ATACMS, а также бойцами ВС РФ на поле боя уничтожаются «хвалёные Leopard и Abrams».
Небензя подчеркнул, что истребителей F-16 ожидает такая же участь в случае их появления в зоне спецоперации.
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Элина Позднякова